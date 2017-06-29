Заняття в тренажерному залі захищають від деменції

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Вчені з Університету Східної Фінляндії припускають, що відвідування тренажерного залу і силові вправи можуть запобігти розвитку деменції.

Експерти попереджають, що підтримання здоров’я мозку протягом усього життя вкрай важливо, оскільки зниження здатності органу обробляти інформацію призводить до виснажливим нейродегенеративних захворювань. Отримані дані доповнюють накопичені докази, які свідчать про позитивний вплив вправ на запобігання виникнення деменції.

В ході випробувань фахівці вивчили 338 чоловіків і жінок із середнім віком 66 років. Їх м’язова сила була оцінена за допомогою спеціального інструменту і трьох вправ. Було встановлено, що вимірювання сили м’язів верхньої та нижньої частин тіла найкраще відображає зв’язок між фізичною підготовленістю і когнітивними здібностями.

Вправи, як відомо, мають різні переваги для здоров’я, але зв’язок сили м’язів з різними аспектами когнітивних здібностей досі є погано вивченою областю. Попередні дослідження показали, що заняття спортом до чотирьох разів на тиждень можуть звернути назад ранні стадії деменції.