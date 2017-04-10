Запорука міцних відносин – рівноправ’я в сім’ї

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Проаналізувавши результати спеціалізованих тестів і опитувань, провідні психологи прийшли до висновку, що в сім’ї рівними правами повинні володіти обоє.

Відомі Американські психологи вважають рівноправність, запорукою міцних сімейних відносин. За словами західних журналістів, було проведено дослідження, до якого було залучено 150 подружніх пар.

Проаналізувавши результати експерименту, психологи відзначили, що в родині необхідно що б у кожного з подружжя були рівні права. Так само фахівці відзначили, що часто саме чоловіки провокують конфліктні ситуації в родині. Згідно з даними статистики, близько 80% розлучень відбувається у сім’ях, в яких головну роль відіграє чоловік.

Так само психологи відзначають, необхідність довіри між подружжя, так як це фундамент для побудови міцних відносин і запобігання конфліктів.

Не так давно психологи визначили основні причини розлуки. Вони вважають, що основною причиною розривів є не побутові та фінансові проблеми, а тому що люди набридають одне одному, тому що занадто багато часу проводять разом.