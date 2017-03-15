Едиссон — новинка в мире зарядных станций для электромобилей

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В Украине активно развивается индустрия электромобилей. Всего за несколько лет существования, количество электрокаров насчитывает более 2000. Многие жители частных домов подзаряжают свои транспортные средства дома, но для большей мобильности электрокаров, в местах наибольшего посещения людей, где на время подзарядки батареи, можно заняться полезными делами или просто отдохнуть: ТРЦ, парки, кинотеатры, парковочные площадки, жилые комплексы, АЗС и пр.

Адреса электрозаправок с описанием локации можно посмотреть на сайте «АвтоЭнтерпрайз». Это самая крупная сеть зарядок в Украине, насчитывающая более 500 установок по всей стране. С конца 2016 года начали появляться так называемые чипованные зарядки, упрощающие процесс зарядки автомобиля.

Стационарное зарядное устройство (Type 1 SAE-J1772 & Type 2 Mennekes) Автоэнтерпрайз подходит для всех типов электрокаров. Данная зарядка имеет три порта — способна подзаряжать одновременно три электрокара, подавая мощность до 30 кВт. Длинные (7 м) кабели по бокам и короткий (3,7 м) посередине позволяет удобно расположить 3 транспортных средства рядом друг с другом, а онлайн сервис даёт массу возможностей: просмотр свободных зарядок и портов, бронирование необходимого порта, отображение потреблённых кВт, времени и места каждого заряда, а также просмотр состояния баланса.

На все электрокары, по желанию владельцев, устанавливаются специальные чипы, с которых при подключении зарядки в порт, считываются данные. Те автомобилисты, которые по каким-либо причинам не имеют чипа, могут воспользоваться MIFARE картой, информация с которой считывается при помощи специального сканера, расположенного на блоке зарядной установки. Эта очень удобная система позволит ускорить процесс установки автомобиля на зарядку. Технологии не стоят на месте и, возможно уже в ближайшие годы, большая часть автомобилистов перейдут на электрокары, предпочитая экономичный и нетоксичный вид транспорта топливным автомобилям.