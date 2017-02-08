Зарядные станции для электромобилей от “АвтоЭнтерпрайз” в Украине
в Авто
08.02.2017
37 пер.
2017-02-08
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- Компания “АвтоЭнтерпрайз” первая начала устанавливать зарядные станции для электромобилей, по всей стране в крупных и мелких населенных пунктах, междугородных трассах. На сегодняшний день насчитывается более 500 зарядок, среди которых скоростные зарядные станции Superchargers, заряжающие автомобиль от 15 до 45 мин.
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- Месторасположения чарджеров можно посмотреть на международном сервисе зарядных станций PlugShare.
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- Сейчас установлено 50 “быстрых” зарядок. Их число продолжает расти вместе с количеством электрокаров. В ближайшие 3 месяца планируется установка ещё 100 суперчарджеров в таких городах как Киев, Харьков, Запорожье и Полтава, часть которых будет размещена на WOG. Это, прежде всего, удобный сервис, ведь на АЗС работает круглосуточное CAFE WOG, где водитель может провести время с пользой, выпив чашечку горячего кофе и воспользовавшись услугами wi-fi. Сейчас на WOG уже работают зарядки по адресам:
- №261, Киев, улица Крайняя, 1
- №260, г. Харьков, пр-т Тракторостроителей, 1-А
- №222, Красноград, с. Песчанка, ул. Энгельса, 144-146
- №236, Харьковская область, село Черкасская Лозовая, переулок Лучевой, 29
№225, Харьковская область, пгт. Песочин, 464 км
- №228, Харьков, ул. Шевченко, 41
- В планах “АвтоЭнтерпрайз” — установка 100 Superchargers каждые 3 месяца. Таким образом, к концу 2017 года будет реализовано 400 установок для скоростной зарядки электрокаров.
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- Каждый владелец электромобиля, чтобы подзаряжаться без проблем, должен пройти регистрационную форму доступа к зарядным станциям АвтоЭнтерпрайз на сервисе charge.autoenterprise.com.ua . Заряжайтесь быстро и просто с зарядными станциями “АвтоЭнтерпрайз”.