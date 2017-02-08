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Зарядные станции для электромобилей от “АвтоЭнтерпрайз” в Украине

в Авто 08.02.2017 37 пер.

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Компания “АвтоЭнтерпрайз” первая начала устанавливать зарядные станции для электромобилей, по всей стране в крупных и мелких населенных пунктах, междугородных трассах. На сегодняшний день насчитывается более 500 зарядок, среди которых скоростные зарядные станции Superchargers, заряжающие автомобиль от 15 до 45 мин.
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Месторасположения чарджеров можно посмотреть на международном сервисе зарядных станций PlugShare.
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Сейчас установлено 50 “быстрых” зарядок. Их число продолжает расти вместе с количеством электрокаров. В ближайшие 3 месяца планируется установка ещё 100 суперчарджеров в таких городах как Киев, Харьков, Запорожье и Полтава, часть которых будет размещена на WOG. Это, прежде всего, удобный сервис, ведь на АЗС работает круглосуточное CAFE WOG, где водитель может провести время с пользой, выпив чашечку горячего кофе и воспользовавшись услугами wi-fi. Сейчас на WOG уже работают зарядки по адресам:
261, Киев, улица Крайняя, 1
260, г. Харьков, пр-т Тракторостроителей, 1-А
222, Красноград, с. Песчанка, ул. Энгельса, 144-146
236, Харьковская область, село Черкасская Лозовая, переулок Лучевой, 29
№225, Харьковская область, пгт. Песочин, 464 км
228, Харьков, ул. Шевченко, 41
В планах “АвтоЭнтерпрайз” — установка 100 Superchargers каждые 3 месяца. Таким образом, к концу 2017 года будет реализовано 400 установок для скоростной зарядки электрокаров.
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Каждый владелец электромобиля, чтобы подзаряжаться без проблем, должен пройти регистрационную форму доступа к зарядным станциям АвтоЭнтерпрайз на сервисе charge.autoenterprise.com.ua . Заряжайтесь быстро и просто с зарядными станциями “АвтоЭнтерпрайз”.

 
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