Засніжена пустеля Сахара на фото

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19 грудня 2016 року стало знаменною датою для жителів міста Айн-Сефра. В результаті снігопаду піщані пагорби Сахари обзавелися сніговими шапками. Місцевий фотограф Карім Бушетата став першим, хто оприлюднив кілька знімків пустелі відразу після снігопаду. Однак через місяць після цієї події в мережу витекли більш якісні знімки засніженої Сахари, автором яких є фотограф з Лондона Джеф Робінсон.

Нагадаємо, що останній раз сніг в цих краях спостерігався в лютому 1979 року. Тоді в результаті півгодинного снігового шторму піщані дюни змінилися таким же чином.

Місто Айн-Сефра називають «воротами в пустелю». Він розташований у північній частині Сахари. У середньому зимові температури тут тримаються на рівні 0 °C з рекордними показниками від -10 до +15 °C.