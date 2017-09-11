Засуха в Італії (фото)

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У центральній Італії продовжує переважати аномально низька вологість ґрунту. Вчені використовують супутникову інформацію, щоб стежити за посухою, що охопила країну.



Природні пожежі, відсутність води і шкода сільському господарству на мільярди євро — лише частина впливу літньої посухи на Італію. Новини про можливе нормування споживання води в Римі вже рознеслися по всьому світу.

Місцева влада працює, щоб пом’якшити наслідки посухи, а вчені піднімають очі до неба, щоб отримати відповіді.

Супутникові дані показують, що ґрунт в південній Тоскані був сухіший з грудня 2016 року. Аналогічна ситуація спостерігалася в 2007 і 2012 роках.

«У перші шість місяців 2017 року випало менше половини середньої кількості опадів у центральній Італії», — сказав Лука Брока з Дослідницького інституту геогідрологічного захисту.

«Поєднання низьких опадів і високої температури призвело до посухи, і нам потрібен значний обсяг дощу, щоб відшкодувати воду, втрачену за останні 8 місяців».



Італія — не єдина країна, яка постраждала від посухи цього літа: Франція і країни Балканського півострова також переживали екстремальну спеку і низькі опади. Але центральна Італія перевершує всю іншу Європу з аномально низького рівня вологості ґрунту.

Інформацію про вологості ґрунту збирають радари супутників, що вимірюють мікрохвилі, що відбиваються від поверхні Землі. Інтенсивність сигналу залежить від об’єму води в ґрунті.

Інші датчики на супутниках можуть спостерігати за впливом посухи на рівень води в озерах.



Приблизно в 30 км на північний захід від Рима озеро Браччано переживає значний спад води. Відступаюча берегова лінія так помітна, що її побачили супутники, а це значить знижені запаси води для Риму.