Завдяки Cassini вдалося дізнатися несподівані факти про Сатурн і його супутники: NASA

Завдяки 13-річній місії АКС Cassini, загиблої в агресивному середовищі Сатурна, дослідники дізналися багато нового про цю кільцеву планету та її супутники.

Автоматична станція Cassini протягом 13 років перебувала на орбіті Сатурна і передавала дані про його характеристики на Землю, в рідне NASA. Експерти цього агентства зі сльозами на очах проводили станцію в останню путь 15 вересня 2017 року, спостерігаючи, як вона згорає в надрах Сатурна. Але саме завдяки її роботі експерти дізналися багато несподіваного про цю планету і її супутники.

Так, зокрема, дослідники NASA ще на підльоті Cassini до Сатурна виявили у нього три нових супутника: Паллену, Полідевк і Метону. Також вперше вдалося зафіксувати супутники кільцевої планети Дафніс, Анфи, Егеона і супутника, що має наукове ім’я S/2009 S1, і з’ясувати, що насправді один із супутників Феба є астероїдом, притягнутим гравітаційним полем Сатурна зі сусіднього астероїдного поясу Койпера. Крім того, вперше на Землі побачили знімки поверхні одного з найзагадковіших супутників Сатурна – Титана, а також дізналися, що Япет має форму волоського горіха.

Були виявлені дивні сяйва на планеті і відкрито кілька його астероїдних кілець. Крім того, вчені дізналися, що Сатурн має 62 супутника, багато з яких до цих пір не мають назви. Але найбільше в NASA здивувалися колосальному шестикутному вихору, всередині якого знаходиться ураган, що постійно змінює свій колір, виявленому на Сатурні завдяки зйомкам Cassini і природу якої ще належить вивчити.