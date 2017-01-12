Zeit: «непередбачуваність» Трампа несе небезпеку для всього світу

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Щоденне президентське резюме, брифінг, який президент США щоранку проводить зі спецслужбами, був названий Дональдом Трампом «непотрібним», пише журналіст Die Zeit Маттіас Насс. За словами Трампа, він «не повинен щодня вислуховувати від одних і тих же людей одну і ту ж інформацію». В ході своєї передвиборної кампанії Трамп стверджував, що він знає про ІД «більше, ніж генерали», а після виборів призначив своїми радниками трьох генералів пенсійного віку.

«Теревені Трампа можна вважати похвалянням, але все не так просто, тому що політика президента США може мати наслідки для усіх куточків земної кулі», — відзначає автор матеріалу. Тому необхідно розуміти, що має на увазі Трамп, коли він, наприклад, пише в Twitter: «Сполучені Штати повинні значно посилити і наростити свій ядерний потенціал до тих пір, поки весь світ не схаменеться». Іншим прикладом «непередбачуваності» Трампа став його коментар на заяву Володимира Путіна про плани щодо збільшення ядерного арсеналу Росії: «Тоді почнеться гонка озброєнь, і Америка її виграє». На заяву диктатора Кім чен Ина про те, що Північна Корея знаходиться на «останньому етапі перед тестом міжконтинентальної ракети», Трамп відповів у Twitter: «Цього не станеться», можливо, маючи на увазі превентивного удару по Північній Кореї.

Стурбованість непередбачуваністю Трампа панує аж до вищих інстанцій НАТО, і навіть республіканські політики у Вашингтоні «в жаху», пише Насс. «Необізнаність Трампа, відсутність у нього інтересу до деталей, його швидко розсіююча увага роблять його справжнім ризиком для безпеки», — резюмує автор Die Zeit.

Натхнення: inosmi.info