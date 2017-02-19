Зеландія може стати новим континентом

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Новозеландські вчені 20 років збирали дані для того, щоб довести: їх рідні острови — це надводна частина древнього затонулого континенту — Зеландії, який повинен зайняти гідне місце в підручниках географії разом з Африкою, Антарктидою і Євразією.

Як стверджують геологи в статті, опублікованій в журналі Геологічного товариства Америки GSA Today, Зеландія — це континент з територією в 4,5 тисяч квадратних кілометрів, на 94% прихованої під водою. Тим не менше її підводну частину легко відрізнити від дна океану в тих регіонах, які ніколи не складали частину континенту: земна кора Зеландії набагато товстіша, ніж кора океанського дна.

Крім товщини земної кори Зеландія задовольняє ще 6 ознакам континенту: виражене підвищення над навколишньою територією, своєрідна геологія і ін. Крім того, Зеландія чітко відокремлена від Австралії. Якщо Зеландію внесуть у список континентів, багато островів у Тихому океані можна буде розглядати не як окремі ділянки суші, а як єдину геологічну формацію, хоч і розділену водами Тихого океану.