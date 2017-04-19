Не пропусти
Головна / Всесвіт / «Зелена» система збереження тепла на Місяці

«Зелена» система збереження тепла на Місяці

в Всесвіт 19.04.2017 28 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Вчені розробляють особливі сонячні батареї для місій на Місяць.

«Зеленая» система сохранения тепла на Луне

Європейське космічне агентство (ESA) розробляє нову систему опалення для майбутніх місій на Місяць. В даний час апарати, що спускаються і місяцеходи покладаються на атомні або електричні опалювальні системи, які зігрівають електроніку. Космічне агентство шукає шляхи, щоб використовувати місячну поверхню як дешеве і стабільне джерело тепла, яке може бути використане після заходу сонця.

Місячна поверхня — це безповітряна пустеля, яка піддається впливу космічного вакууму і Сонця, а під час 14-денної ночі температура поверхні досягає -170 градусів за Цельсієм, і без спеціальних систем підігріву електроніка та інші системи можуть перестати працювати через низькі температури. Саме це сталося з радянським місяцеходом в травні 1973 року. Через ці ризики всі пілотовані місії на супутник Землі проводилися протягом місячного дня, а залишали вони Місяць до настання темряви.

Зараз ESA розглядає можливість створення альтернативи дорогим атомних енергоблокам і великим батареям, які використовуються в спускних апаратах і місяцеходах. Ідея полягає у використанні крайнощів місячного клімату для космічних апаратів. Вчені сподіваються знайти ефективний і недорогий спосіб зберігати денне тепло для його використання вночі. Вдень температура на Місяці в районі екватора досягає 100 градусів за Цельсієм, інше питання, як зберегти це тепло.

В даний час ESA розробляє дві системи збереження тепла: стаціонарний та мобільний. Перший підходить для малих космічних апаратів, і буде представляти собою стаціонарну сонячну батарею в місячному ґрунті. Друга буде використовуватись для апаратів побільше і кріпитися безпосередньо на них.

«Цей принцип був детально опрацьований. Ми виконаємо чисельні та імітаційні дослідження, потім створимо прототип для перевірки концепції на практиці,» — розповів фахівець ESA Моріц Фонтейн.

 

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments