«Зелена» система збереження тепла на Місяці

Європейське космічне агентство (ESA) розробляє нову систему опалення для майбутніх місій на Місяць. В даний час апарати, що спускаються і місяцеходи покладаються на атомні або електричні опалювальні системи, які зігрівають електроніку. Космічне агентство шукає шляхи, щоб використовувати місячну поверхню як дешеве і стабільне джерело тепла, яке може бути використане після заходу сонця.

Місячна поверхня — це безповітряна пустеля, яка піддається впливу космічного вакууму і Сонця, а під час 14-денної ночі температура поверхні досягає -170 градусів за Цельсієм, і без спеціальних систем підігріву електроніка та інші системи можуть перестати працювати через низькі температури. Саме це сталося з радянським місяцеходом в травні 1973 року. Через ці ризики всі пілотовані місії на супутник Землі проводилися протягом місячного дня, а залишали вони Місяць до настання темряви.

Зараз ESA розглядає можливість створення альтернативи дорогим атомних енергоблокам і великим батареям, які використовуються в спускних апаратах і місяцеходах. Ідея полягає у використанні крайнощів місячного клімату для космічних апаратів. Вчені сподіваються знайти ефективний і недорогий спосіб зберігати денне тепло для його використання вночі. Вдень температура на Місяці в районі екватора досягає 100 градусів за Цельсієм, інше питання, як зберегти це тепло.

В даний час ESA розробляє дві системи збереження тепла: стаціонарний та мобільний. Перший підходить для малих космічних апаратів, і буде представляти собою стаціонарну сонячну батарею в місячному ґрунті. Друга буде використовуватись для апаратів побільше і кріпитися безпосередньо на них.