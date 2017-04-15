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«Зелений» будинок для бідних

в Різні цікавинки 15.04.2017 5 пер.

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В Бронксі (Нью-Йорк) споруджено новий багатофункціональний будинок для сімей з низькими доходами, який отримує енергію від зелених джерел.

«Зеленый» дом для бедных

У 15-поверховому будинку 176 квартир, і 35 квартир тут зарезервовані за безпритульними жителями міста. Перші шістнадцять безхатченків ветеранів вже переїхали в нове житло, повідомляє green-city.su

Найбільш інноваційний компонент проекту — це те, що будівля сертифікована за LEED рівнем «срібло». Будинок обладнано сонячними батареями на даху, а для торговельних площ першого поверху та приміщень загального користування використовуються когенераційні мікротурбінні установки. У будівництві та оздобленні використовувались лише низькоемісійні екологічні матеріали.

Вартість споруди склала приблизно 43,8 млн. доларів, включаючи сонячні батареї і когенераційну установку. Будівля буде виробляти достатньо електроенергії для живлення загальних приміщень, і в той же час задовольняти потреби мешканців в гарячій воді. Електроприлади і світильники будуть тільки з сертифікацією Energy Star, а на рівні другого поверху буде додаткова зелена рекреаційна зона.

 
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