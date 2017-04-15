«Зелений» будинок для бідних

У 15-поверховому будинку 176 квартир, і 35 квартир тут зарезервовані за безпритульними жителями міста. Перші шістнадцять безхатченків ветеранів вже переїхали в нове житло, повідомляє green-city.su

Найбільш інноваційний компонент проекту — це те, що будівля сертифікована за LEED рівнем «срібло». Будинок обладнано сонячними батареями на даху, а для торговельних площ першого поверху та приміщень загального користування використовуються когенераційні мікротурбінні установки. У будівництві та оздобленні використовувались лише низькоемісійні екологічні матеріали.

Вартість споруди склала приблизно 43,8 млн. доларів, включаючи сонячні батареї і когенераційну установку. Будівля буде виробляти достатньо електроенергії для живлення загальних приміщень, і в той же час задовольняти потреби мешканців в гарячій воді. Електроприлади і світильники будуть тільки з сертифікацією Energy Star, а на рівні другого поверху буде додаткова зелена рекреаційна зона.