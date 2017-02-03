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Землетрус магнітудою 3,7 викликав паніку в Австралії

в Земля 03.02.2017 31 пер.

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У Південній Австралії землетрус магнітудою 3,7, який стався на південний схід від Аделаїди, налякав сотні людей.

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Землетрус стався поблизу міста Маррі-Брідж у четвер після півночі і відчувалося в радіусі 100 км від цього населеного пункту, в тому числі і в столиці штату. Всього надійшло понад 600 повідомлень від місцевих жителів про підземні поштовхи.

За словами старшого сейсмолога місцевої метеорологічної служби Х’ю Гланвілла, це другий за потужністю землетрус, що стався в регіоні за останнє десятиліття. Відомостей про які-небудь руйнування не надходило.

Найсильнішим до цього був землетрус магнітудою 3,8, що відбувся в 2010 році.

 
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