Землі досяг викид сонячної плазми і викликав слабку магнітну бурю

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Над Землею в даний час почалася Сонячна буря. У свою чергу вона виникла внаслідок спалаху, який стався на нашому Сонце десятого вересня. Дана інформація передана тринадцятого вересня лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.



Сонячна буря була оцінена за п’ятибальною шкалою в один бал. На Світилі в результаті спалаху стався викид плазми. Його зафіксував супутник НАСА. Як стало відомо, швидкість насування хмари сонячної плазми досягає шістсот п’ятдесят кілометрів на секунду. При цьому температура плазми становить вісімсот тисяч градусів.

Вчені повідомляють, що основна частина плазми в даному випадку потрапила на Венеру. Внаслідок того, що не була визначена траєкторія польоту хмари, фахівці не були до останнього моменту впевнені, що плазма потрапить на Блакитну планету. У свою чергу астрономи попередили, що приблизно до п’ятнадцятого вересня протримається слабкий магнітний фон. Варто нагадати, що стосовно можливості магнітної бурі наукові діячі лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, попереджали дванадцятого вересня.