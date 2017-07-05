Землі не уникнути зіткнень з небесними тілами

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30 червня — Міжнародний день астероїда. Це — новий міжнародний день, який був проголошений на Генасамблеї ООН у грудні минулого року. В цей день 109 років тому в Сибіру впав Тунгуський метеорит, що призвело до великого вибуху. Дерева були повалені на площі приблизно у дві тисячі квадратних кілометрів, що можна порівняти з територією Токіо. День астероїда присвячений саме до цієї події.



Це не єдиний випадок, коли астероїди та інші небесні тіла падали на Землю. Це обов’язково станеться і в майбутньому. У день астероїда ми повинні замислитися про те, що може статися з нами.

Гітарист групи Queen Брайан Мей (Brian May), має ступінь доктора астрофізики, і його друзі в 2014 році почали закликати до того, щоб людство задумалося над цією проблемою. По всьому світу люди почали перейматися цією ідеєю.

За словами професора Макото Есікава (Makoto Yoshikawa) з Японського аерокосмічного агентства, діаметр Тунгуського метеорита становить 60 метрів. Незважаючи на це, енергія зіткнення дорівнює приблизно тисячі атомних вибухів у Хіросімі.

Виявлено близько 16 тисяч об’єктів, що зближуються з Землею. Обчислення їх траєкторії показали, що небезпека зіткнення з Землею відсутня. Знайдені практично всі астероїди діаметром десять кілометрів. Подібні об’єкти призвели до вимирання динозаврів.

Проблема полягає в тому, що виявлено лише кілька відсотків астероїдів, які можна порівняти з Тунгуським метеоритом. Тому в будь-який момент може виникнути небезпека зіткнення з таким астероїдом. Такі фільми, як «Зіткнення з безоднею» і «Армагеддон» оповідають про небезпеку зіткнення Землі з кометами і астероїдами. У цих фільмах небесні тіла знищують за допомогою атомної бомби ще до зіткнення з Землею. Людство виживає.

Тим не менше, за словами професора Есікава, подібної небезпеки складно уникнути, навіть якщо зруйнувати об’єкт, який наближається до Землі. Контролювати траєкторію падіння осколків астероїда неможливо, тому в кінцевому підсумку вони можуть впасти на Землю. На його думку, кращий метод — це змінити траєкторію руху небесного тіла.

Можливі наступні способи: підірвати атомну бомбу недалеко від об’єкта, що наближається до Землі, зіштовхнути з небесним тілом кілька дослідницьких апаратів і так далі. Так чи інакше, необхідне міжнародне співробітництво і хороша підготовка. Насамперед важливо якомога швидше виявити ці об’єкти.

По всьому світу ведуться дослідження всього неба за допомогою великих телескопів, діаметр яких становить два метри.

Між тим команда Японського аерокосмічного агентства під керівництвом головного наукового співробітника Тосіфуми Янагісава (Toshifumi Yanagisawa) розробила новий метод виявлення небесних тіл за допомогою звичайного телескопа.

Метеорний потік Персеїди

Зоряне небо знімається на короткій витримці. Численні зображення накладаються одне на одного і вивчаються. Це дозволяє виявити об’єкти, які рухаються на високій швидкості. Це ефективніше, ніж шукати небесні тіла за допомогою великого телескопа. У січні цього року завдяки цьому методу було виявлено два астероїда діаметром 50 і 30 метрів. В Японії це сталося через дев’ять років після останнього виявлення.

В майбутньому Янагісава розраховує на допомогу непрофесійних астрономів. Японські астрономи-любителі виявили багато комет і наднових зірок. В Японії має зрости обізнаність про проблему зіткнення небесних тіл із Землею.