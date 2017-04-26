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Земля увійшла в могутній потік сонячного вітру

в Фото 26.04.2017 144 пер.

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Земля знаходиться всередині потоку сонячного вітру, що викидається з великої діри в атмосфері Сонця. Пориви його перевищують швидкість 700 км/с, тиск поривчастих вітрів на магнітне поле Землі викликало яскраві полярні сяйва навколо полюсів.

Земля вошла в мощный поток солнечного ветра
Ці полярні сяйва продовжаться, так як Земля продовжує проходження через потік сонячного вітру. Газоподібний матеріал в цьому потоці має «різьбу» з негативною полярністю магнітних полів. Такі поля, підключаючись до магнітосфері Землі, викликають геомагнітні бурі.

 
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