Земляни стануть свідками народження зірки

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Нове небесне тіло з’явилося в результаті зіткнення двох зірок KIC 9832227, що сталося ще в третьому столітті нашої ери. Щоб світло від спалаху дісталося до Землі, потрібно близько 1,8 тисячі років. Про це з посиланням на результати дослідження американського астронома Ларрі Молнара повідомляє газета Times.

Спалах від зіткнення можна буде спостерігати в напрямку сузір’я Лебедя. Він може виявитися настільки сильним, що на кілька днів стане одним із найяскравіших об’єктів на нічному небозводі.

За прогнозами Ларрі Молнара, земляни зможуть спостерігати за цим небесним шоу в 2022 році, однак розрахунок передбачає похибку в кілька років.

Якщо прогноз Молнара вірний, вчений стане першим в історії астрономом, який зумів передбачити зіткнення зірок до того, як світло від нього досягло Землі.

Як зазначає видання, у своїх дослідженнях астроном спирався на спостереження за аналогічним зіткненням зірок, яке було зафіксовано у 2008 році.