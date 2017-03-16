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З’явилася карта найпотужніших супервулканів Землі (фото)

в Земля 16.03.2017 3 пер.

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Міжнародний колектив геофізиків представив карту найбільших коли-небудь діючих на Землі супервулканів.


На планеті, згідно з дослідженнями вчених, за останні 2,5 мільярда років відбулося 15 виверження супервулканів, які призвели до формування такої ж кількості великих траппових провінцій.


Найдавніша така провінція виникла приблизно 2,42 мільярда років тому на південному заході сучасної Австралії, а наймолодша — приблизно 17 мільйонів років тому на заході Північної Америки, де в даний час знаходиться Йеллоустонський вулкан.

Супервулкан відрізняється від вулкана тим, що його виверження призведе до глобальних кліматичних змін. Останнє пов’язане з величезними викидами матерії з літосфери і мантії, більше трильйона тонн, в навколишній простір. Ці речовини, потрапляючи в атмосферу, змінюють її хімічний склад і блокують доступ сонячного світла, а на поверхні планети створюють так звані магматичні трапи (типовий приклад — плато Путорана в Сибіру).

Одна з найбільших подібних подій відбулася 252 мільйони років тому в районі сучасного Норильська, що спровокувало велике пермське вимирання.

 
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