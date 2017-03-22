Зимова канадська річка на фото з космосу (фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

На представленому знімку від 7 листопада 2016 року видно частину дельти річки Маккензі в Канаді і місто Інувік, де проживає понад 3000 чоловік. Зображення було отримано за допомогою інструменту Operational Land Imager (OOO) американського супутника LandSat-8.



Якщо ваш транспортний засіб важить менше 10 тонн, ви можете проїхати по замерзлій воді до Рейндир Стейшен.

Біла дорога протяжністю 194 км пролягає між віддаленими поселеннями Інувік і Тактояктук уздовж Східного каналу. Вкриті снігом і льодом водні шляхи виділяються серед навколишніх земель, де зеленіє сосновий гай. Сонячні промені з-за обрію освітлюють височини, надаючи їм золотистий колір.

Система річки Маккензі є найбільшим басейном Канади і десятою за величиною водоймою в світі. Вона простягається на 4200 км від льодового поля Columbia Icefield в канадських Скелястих горах до Північного Льодовитого океану.

Повені на річці поповнюють найближчі озера. Карта місцевості 1950-х років вказує на те, що її рельєф з того часу практично не змінився. Однак деякі ділянки розташовані на вічній мерзлоті, що робить її вразливою до глобального потепління.

Навколишні землі зі ставками й озерами служать домом для оленів, водоплавних птахів і різних видів риб. Щороку кілька тисяч північних оленів подорожують по цьому району, прямуючи до місць розмноження.