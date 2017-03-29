Зіткнення Землі з Марсом можливо

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Американський вчений-геофізик Стівен Майерс з Вісконсинського університету (Мадісон, США) не виключив, що Земля і Марс можуть зіткнутися через мільярди років, пише науково-популярний журнал Scientific American.



Майерс разом з колегами провів дослідження, в ході якого прийшов до висновку, що Сонячна система є хаотичною.

«Головним відкриттям цього дослідження було виявлення першого реального твердого, однозначного геологічного доказу, який підтверджує ідею того, що Сонячна система хаотична», — цитує журнал Майерса.

Говорячи про хаотичність, Майерс використовує математичне значення слова, згідно з яким майбутнє комплексної системи строго залежить від початкових умов. Таким чином, здавалося б випадкові зміни в орбітах планет можуть відбуватися з-за ледь помітної гравітаційної взаємодії між об’єктами в Сонячній системі.

«Це також відоме під назвою «ефект метелика». Це абсолютно такий же феномен. Ідея полягає в тому, що метелик, пролітає над Індійським океаном може вплинути на погодні умови над Північною Америкою через тиждень», — пише журнал.

Команда Майерса досліджувала гірську породу в штаті Колорадо. Вона складається з осадових верств, які свідчать про кліматичні зміни, які були викликані коливаннями кількості сонячного світла, що надходить на планету. На думку вчених, це є результатом змін в орбіті Землі.

Як пише журнал, за останні 50 мільйонів років орбіта Землі трохи змінювала свою форму кожні 2,4 мільйона років, що, відповідно, призводило до кліматичних змін. Вивчення породи в Колорадо дозволило вченим встановити, що приблизно 85 мільйонів років тому ця періодичність становила 1,2 мільйона років. На думку дослідників, це пов’язано із взаємодією Землі і Марса, що цілком очікувано від хаотичної системи.

На думку Майерса, один з можливих наслідків — зіткнення Марса з Землею. Однак геофізик зазначив, що ймовірність такого результату вкрай мала.