Злочинця можна розпізнати за допомогою мозку

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Згідно статті, нещодавно опублікованій в виданні Guardian, групі неврологів з Віргінського медико-дослідного технологічного інституту Карильйон вдалося встановити різницю у роботі мозку справжніх злочинців і тих, хто скоює правопорушення ненавмисно. Для цього достатньо лише проаналізувати знімок головного мозку.



В ході серії експериментів, вчені просканували мозок 40 людей, кожного з яких просили пронести через уявну межу валізу. Частина учасників повідомили, що у валізі лежать наркотики. Решта не знали, що проносять через «кордон», але підозрювали, що роблять щось незаконне. Крім того, ситуація ускладнювалася ще й тим, що ніхто з випробовуваних не знав, чи «на митниці» проводитимуть повний огляд, а «митники» випадково обирали людей, яких цьому огляду необхідно піддати.

В ході дослідів фахівці під керівництвом Ріда Монтегю провели МРТ-сканування головного мозку всім учасникам експерименту. Як з’ясувалося, під час вчинення злочину у тих людей, хто свідомо порушував закон, і у тих, хто був «злочинцем по неволі», виявляють активність нейрони з абсолютно різних відділів головного мозку.



Порівняльні знімки «справжніх злочинців» (зліва) і тих, хто «несвідомо переступав межу закону» (праворуч)

Як стверджують експерти, природно, подібне дослідження вимагає подальших досліджень, і на підставі даних, отриманих від усього 40 осіб, рано робити якісь висновки. Але, у разі успіху, подібне обстеження зможе дати новий інструмент для розкриття злочинів. Крім того, на даний момент все ще неясно, чи можна реконструювати психічний стан людини через декілька тижнів або місяців після вчинення злочину, щоб за отриманими даними можна було встановити, випадково або навмисно людина скоїла протиправне діяння.