Смог у Китаї викликаний скороченням льоду в Арктиці

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Взимку 2013 року Пекін і інші міста Східно-Китайської рівнини накрила густа пелена синювато-сірого смогу. Рівень забруднення побив усі рекорди: закриті дороги, сотні госпіталізованих з проблемами дихання. Ніхто не виходив на вулицю без крайньої необхідності. В деякі дні смог був настільки сильним, що його можна було побачити на супутникових знімках.



В новинах приписували так званий «повітряний апокаліпсис» викидам вугілля в Китаї. Але це тільки частина історії. Згідно з новим дослідженням, був ще один винуватець: зміна клімату.

Морський лід в Арктиці скорочується, а снігопад в Сибіру росте. В результаті зимовий мусон, який розсіює смог над Східно-Китайською рівниною, змістився, дозволивши забрудненню накопичуватися в повітрі.

«Це перше дослідження, яке показує, що кліматичні зміни в Арктиці здійснили значний вплив на зимову млу в Китаї. Це дійсно дуже складна проблема», — говорить співавтор дослідження Юань Ванг, професор в Школі земних і атмосферних наук Технологічного інституту Джорджії.

Після «аероапокаліпсиса» 2013 року, який викликав обурення в Китаї і за кордоном, китайський уряд запровадив більш суворі обмеження для скорочення викидів. Але навіть незважаючи на їх зменшення, зимова пелена в цій частині Китаю зберігалася.

Тоді Ванг припустив, що в грі замішано щось ще. Підказка прийшла з Лос-Анджелеса, де історично існують проблеми з забрудненням, оскільки він розташований на невеликій рівнині з океаном на заході і горами на сході. Східно-Китайські рівнини, де знаходиться Пекін, а також безліч інших промислових центрів, трохи схожі на Лос-Анджелес: у них є гори на заході і море на сході. «Вони як дзеркальне відображення Південної Каліфорнії, — каже Ванг. — Схожа географія і аналогічно застійне повітря».

З цієї причини область залежить від зимового мусону в Східній Азії і його вітрів, які розганяють смог. Але в 2013 році мусон перемістився на схід, до Японії і Кореї, пропустивши китайські рівнини і дозволивши забрудненню рости.

Чому це сталося? Ван і його колеги вивчили багаторічні дані про температуру повітря, швидкості вітру, забруднення і кліматичних характеристик, таких як морський лід, снігопад і Ель-Ніньо, щоб знайти відповідь. Вони побачили, що існує кореляція між застійними умовами повітря над Китаєм і арктичною морською кригою, яка досягла рекордно низького рівня в 2012 році, а також снігопадом в Сибіру, які досягли рекордного рівня цієї зими.

Чим менше морського льоду, тим більше океанської води випаровується. Це призводить до більш вологої атмосфери і більш сильним снігопадам в Сибіру, пояснює Ентоні Векслер, директор Дослідницького центру за якістю повітря в Університеті Каліфорнії. Сніг повертає сонячну енергію в космос, змінюючи структуру і силу Східноазіатського зимового мусону, який формується на півночі. «Якщо немає зимового мусону, в цьому регіоні все завмирає, і пелена згущується», — говорить Ван.

Дослідження має обмеження: воно показує кореляцію, а не прямий причинний зв’язок між «провітрюванням» в Китаї і морським льодом і снігопадом в полярному регіоні. Але це нормально, особливо коли ви аналізуєте метеорологічні умови в таких великих масштабах, пояснює Даніель Мендоза, науковий співробітник, що працює в докторантурі в Університеті штату Юта в Відділі атмосферних наук.

Тепер ученим належить розібратися, чому існує саме така кореляція і чи може ця інформація використовуватися для передбачення майбутніх аероапокаліпсисів. Цей аспект дуже важливий для місцевих чиновників, які отримують ресурси, необхідні для запобігання загибелі людей під час таких подій.

Дослідження показує, як глобальна зміна клімату може мати хвильовий ефект на локальному рівні. Тому, хоча Китай може спробувати зменшити свої власні викиди парникових газів, це проблема, яка виходить за межі однієї країни. «В реальності весь світ взаємозалежний. Це не може бути одне місто. Весь світ повинен вирішувати цю проблему. Разом, як єдине співтовариство».