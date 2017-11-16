Зміна клімату пов’язана з несподіваними ураганами в Аравійському морі: кліматологи

За останні чотири роки Аравійське море відчуло безпрецедентні шторми, і нове дослідження показує, що зміна клімату зробило такі події більш імовірними.

В Аравійському морі циклони вкрай рідкісні явища, але в 2014 році циклон «Нілофар» викликав раптові повені на північному сході Оману, в результаті чого загинули чотири людини. Через рік два циклони «Чапала» і «Мег» вперше обидва вийшли на берег в Ємені як «надзвичайно суворі циклонічні шторми» — з такими сильними вітрами, немов справжні урагани, — убивши 26 осіб і вигнавши десятки тисяч людей з їхніх будинків.

Ці події спантеличили Хіроюкі Муракамі з Прінстонського університету в Нью-Джерсі. Він каже, що подібні буревії зазвичай відбуваються навесні, в місяці мусонів. Тим не менш три смертельних циклони вирували в жовтні і листопаді, в кінці сезону мусонів.

Відчуваючи, що зміна клімату може змінити поведінку циклонів, Муракамі і його колеги використовували складну модель клімату для зіставлення умов в 2015 році з умовами в 1860 році, коли вуглецевий слід людства був набагато менший. Вони виявили, що в 2015 році 64% підвищеного ризику ураганів в Аравійському морі знизилися до зміни клімату. Більш того, кліматологи в ході дослідження поведінки сотень тропічних штормів, що вирують в Атлантичному і Тихому океанах, з’ясували, що вони віддаляються від екватора, наближаючись до полюсів і охоплюючи при цьому все більше території.

«Ми бачимо, що людська діяльність впливає не тільки на клімат, але і на більш короткі події, такі як опади і циклони», — говорить Муракамі. Вчений повідомив, що в майбутньому на Європу можуть обрушитися потужні урагани, а західне узбережжя США і Великобританії будуть страждати від зростаючих штормів.