Зміни клімату можуть призвести до Третьої світової війни

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У США відбувся форум з проблем Землі спільно з вченими з космічного агентства NASA і експертами дослідницького центра. В ході роботи була встановлена причина початку Третьої світової війни. Дослідники встановили, що все почнеться через глобальне потепління на нашій планеті.



Джерела, знайомі з ситуацією, повідомляють, що проблема криється у невиконанні вимог Кіотського протоколу. Примітно, що даний документ був підписаний урядом двохсот країн. Проте деякі держави його не виконують, що і стане причиною початку війни, відзначають фахівці.

Вчені підкреслюють, що в даний час в атмосфері нашої планети скупчуються парникові гази, які провокують незворотні зміни для всього людства. Дані процеси відбуваються з вини кількох країн, які не виконують обов’язки протоколу. Відзначимо, в даний час існують спеціальні програми для зменшення накопичених газів. Так, наприклад, вчені висували пропозицію, щоб діоксид вуглецю (СО2) закачували в найглибші шари океану. Експерти припускають, що таким чином буде відбуватися природна регенерація системи.

Експерти заявляють, що вже в найближчому майбутньому Землю чекають природні катаклізми та нещастя. Наприклад, небачені торнадо і шторми, затоплення територій, брак чистого повітря і раніше невідомі хвороби – найменші з лих, які чекають на людство. Дослідники впевнені, що перед початком кінця деякі країни почнуть застосовувати зброю, в тому числі і ядерну, відносно тих країн, які раніше порушили Кіотський протокол….