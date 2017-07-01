Знайдена причина вимирання бджіл

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Канадські, британські та німецькі вчені в першому масштабному загальноєвропейському дослідженні підтвердили, що неонікотиноїди негативно впливають на популяції бджіл. Дві відповідні роботи опубліковані в журналі Science.

У першому дослідженні вчені спостерігали за трьома видами бджіл, які мешкали в районах вирощування олійних культур, оброблених неонікотиноїдами. Виявилося, що чисельність популяцій комах різко знизилися в Угорщині і Великобританії, але не в Німеччині (через доступ комах до широкого спектру квіткових). У всіх трьох країнах спостерігалося зниження репродуктивних можливостей бджіл.

У другому дослідженні вчені спостерігали за канадськими бджолами, які мешкали поблизу кукурудзяних полів, також оброблених інсектицидами. Виявилося, що середня тривалість життя робочих бджіл даних районів була нижче норми, також скорочувалася чисельність бджіл у сім’ях.

Усього вчені поспостерігали за бджолами, які мешкають або розташовуються поблизу полів сумарною площею дві тисячі гектарів. Експерти відзначають, що в деградації популяцій бджіл бере участь кілька факторів, використання неонікотиноїдів є одним з них. Наголошується, що дослідження фінансувалося компаніями, які виробляють інсектициди, але його результати інтерпретувалися незалежними експертами.

Бджоли важливі насамперед для запилення рослин. Тільки в США комахи запилюють, за різними оцінками, до чверті всіх сільськогосподарських культур. Відповідний ринок послуг в країні оцінюється в 10-15 мільярдів доларів в рік.

Однією з причин вимирання бджіл учені також називають світову торгівлю комахами, що приводить до поширення кліща-паразита Varroa destructor.