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Знайдені найбільші сліди динозаврів (відео)

в Відео 03.04.2017 54 пер.

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Палеонтологи виявили в Австралії найбільші сліди, залишені динозавром. Їх діаметр становив близько 1,7 метра. За словами фахівців, відбитки належать зауроподу. Вік слідів становить близько 127 млн – 140 млн років.

Крім гігантських відбитків вчені виявили безліч інших слідів, які залишили представники близько двох десятків видів динозаврів. У той період Австралія відрізнялася різноманіттям фауни, відзначають дослідники з Квінслендського університету. На ділянці вздовж берегової лінії протяжністю 24 км були знайдені тисячі слідів. Вченим знадобилося більше 400 годин для того, щоб обстежити місцевість.

 
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