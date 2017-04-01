Знайдений «острів стабільності» Всесвіту

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Австралійські та німецькі фізики назвали головного кандидата у Всесвіті, який може мати хімічні елементи «острова стабільності», розташованими в кінці таблиці Менделєєва і який містять 114 і більше протонів.



Мова про зірку Пшибильского (HD 101065). В її атмосфері багато важких елементів, які, як вважають автори, є продуктами розпаду елементів «острова стабільності». Вчені пропонують провести пошук в спектрах HD 101065 слідів нобелія, лоуренсія, ніхонія і флеровія.

Згідно з оболонковою моделлю існують ядра з повністю заповненими енергетичними оболонками. Такі елементи утворюють «острів стабільності», на відміну від нестійких ядер сусідніх елементів. Згідно з оболонковою теорії, повинен існувати ізотоп Fl-298 з магічним числом нейтронів N=184 з періодом напіврозпаду до 10 хвилин.

Зірка HD 101065 відкрита в 1961 році польсько-австралійським астрономом Антоніном Пшибильским. Вона знаходиться на відстані 370 світлових років від Землі в сузір’ї Центавра. Найімовірніше, HD 101065 легше Сонця і є субгігантом. Відмітна особливість зірки Пшибильского — вкрай малий вміст в її атмосфері заліза і нікелю, в той же час зірка багата важкими елементами, наприклад, стронцієм, цезієм, торієм, іттербиієм і ураном.