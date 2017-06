Знайдено підтвердження катастрофи, що знищила 76% всіх видів живих істот

(1 оцінок, середнє: 4,00 из 5)

Група геологів досліджувала ґрунт у різних куточках світу і знайшла докази того, що 200 мільйонів років тому жахливий катаклізм знищив більше двох третіх усіх видів живих організмів на Землі.



Люди управляють Землею в сьогоденні, і їх вплив з кожним роком все зростає. Але коли справа доходить до історії Землі, наше панування — лише мить тиранії, побудованої на рештках величних тварин, що мешкали на планеті мільйони років довше. Від водоростей і трилобітів до колосальних динозаврів, еволюція зробила величезний шлях крізь століття.

Динозаври є однією з найбільш знакових груп тварин, які населяли нашу планету, і такого статусу вони не домоглися завдяки сліпому випадку. У дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені проаналізували шість ділянок землі по всьому світу і виміряли сліди відкладень ртуті між шарами вулканічної породи. В результаті вони виявили перевищення рівня ртуті в 5 з 6 випадків, що свідчить на користь давньої теорії про те, що масове вимирання тварин у кінці тріасу (приблизно 200 мільйонів років тому) було викликано виверженнями вулканів. Саме цей катаклізм, що знищив більшу частину конкурентів протодинозаврів, і дозволив останнім зайняти панівне становище на Землі.

Масштаби катастрофи вражають: за підрахунками фахівців, вона знищила 76% всіх видів і таким чином дала шанси залишеним тваринам захоплювати територію. У геологів і раніше були свідоцтва з Марокко, Гренландії, Аргентини, Канади, США і Великобританії (які якусь сотню мільйонів років тому ще були єдиним континентом), згідно з яким сильна вулканічна активність призвела до появи величезної території, залитої лавою. Виверження, судячи з усього, носили імпульсний характер, а це означає, що замість одного великого сталося багато дрібних, але все ще смертоносних. Можливо, саме ці численні розриви і тріщини в корі і призвели до того, що суперконтинент Пангея розвалився на частини.

Втім, не схоже, що саме лава викликала масове зникнення видів. Куди страшніше була низка серйозних екологічних змін, що були наслідком вулканічної активності і завдали серйозної шкоди популяції морських безхребетних, крокодилоподібних рептилій і коралів. Попередні дослідження пов’язували терміни вивержень вулканів із змінами в навколишньому середовищі (піки рівнів вуглекислого газу), які, можливо, і викликали зникнення. Виверження були настільки великими, що, ймовірно, в процесі виділялася велика кількість газу, в тому числі газоподібна ртуть, супроводжувана вуглецем.

Навіть сьогодні вулканічні гази часто містять пари ртуті, і лісові пожежі теж виділяють їх у повітря. Відповідно, підвищений рівень ртуті вказує на те, що в атмосферу було викинуто величезну кількість газу. Інші параметри також підтверджують той факт, що в кінці тріасового періоду вулканічні пари виділялися в атмосферу приблизно 200 000 років. Сотні, тисячі років з кліматичними змінами глобального масштабу, не кажучи вже про вулкани, що вивергали лаву на сумарну площу близько 4,2 мільйона км2, і призвели до загибелі 76% всіх видів. Ті, що залишилися в живих адаптувалися, росли і розвивалися, поки нарешті величезний астероїд не поклав кінець і їх правлінню, звільнивши місце для ссавців. Можливо, якось і наш час підійде до кінця, і людство буде змушене поступитися престолом тим, хто виявиться життєздатнішим від нас.