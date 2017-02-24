Знайдено природний механізм уповільнення старіння

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Американські вчені знайшли можливе пояснення циркадним ритмам людини, зокрема, необхідність спати вночі і спати вдень.



Фахівці виявили не менше 25 генів, пов’язаних з циркадними ритмами, при цьому їх активність підвищується в зрілому віці. Причину цього вчені побачили в їх захисній функції, що виявляється в уповільненні процесів старіння.

Виявлені гени пов’язані, як вважають автори, з реакцією на, наприклад, клітинне та молекулярне пошкодження, а також окислювальний стрес. Активізація генів дозволяє запобігти процесам, що призводять до розвитку вікової нейродегенерації.

Незважаючи на те, що свої досліди вчені проводили на дрозофілах, отримані ними висновки справедливі і для людини. Це пов’язано з тим, що біологічні процеси, які відповідають за циркадні ритми, у плодових мушок і людини контролюють подібні групи генів. говориться в дослідженні.