Знайдено зв’язок між геомагнітними бурями і китами, які викидаються на берег

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Потужні геомагнітні бурі, що вирують у зовнішньому космосі, порушують роботу електромереж, радіо і супутників на Землі. Чи впливає космічна погода на навігаційні здібності морських тварин?



У лютому дослідники з Служби управління океанічної енергії, Міжнародний фонд захисту тварин і НАСА об’єдналися, щоб дізнатися, як сонячні шторми можуть впливати на внутрішні «компаси» деяких морських видів.

Антті Пулккінен, геліофізик НАСА і співавтор дослідження, вважає, що космічні погодні умови стають причиною того, що здорові кити, дельфіни та морські свині, всі разом відомі як китоподібні, викидаються на берег.

«Теорії про причини викидування включають магнітні аномалії та метеорологічні події, наприклад, екстремальні припливи під час молодика і прибережні шторми, які, як вважається, дезорієнтують тварин», — каже Пулккінен, який працює в Центрі космічних польотів Годдарда НАСА.

«Раніше обговорювалося, що через чуттєве сприйняття магнітного поля, яке, можливо, використовують ці тварини, щоб орієнтуватися в просторі, магнітні аномалії можуть бути щонайменше частково винні в загибелі», — вважає вчений. Рукотворні інструменти, наприклад, локатори, з допомогою яких складають карти океанського дна, також впливають на тварин.

Нова Зеландія, Австралія та острів Кейп-Код в США — місця, де китоподібні викидаються частіше всього. Ландшафт цих областей схожий — похилі мілини, екстремальні приливні коливання, дрібний пісок і осадові породи, які можуть вплинути на ехолокацію.

Якщо вчені зможуть визначити зв’язок між двома типами подій, спостереження за сонячними бурями будуть служити як раннє попередження про те, що може статися викидання.

Дослідження завершиться у вересні 2017 року і буде доповнено інформацією з баз даних про космічну погоду NASA, а також інформацією про масові викидування морських тварин.