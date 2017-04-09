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Вчені з німецького Інституту астрономії імені Макса Планка знайшли екзопланету з атмосферою земного типу. Екзопланету виявили за допомогою телескопа ESO. На даний момент знайдена планета визнана однією з найбільш вірогідних для виникнення життя.



Виявлена екзопланета GJ 1132b обертається навколо червоного карлика в південному сузір’ї Вела32b. Відстань до Землі становить 39 світлових років. Розмір екзопланети майже в півтора рази більше земного, а маса перевищує масу Землі в 1,6 разів. Спостереження астрономів показують, що у екзопланети присутня щільна атмосфера земного типу: імовірно, з водою і метаном у складі.

Разом з цим, білі карлики є зірками, які постійно поширюють небезпечне випромінювання. Через це в їх планетах не може існувати атмосфера, але у GJ 1132b вона є, що вказує на те, що екзопланета потенційно може бути населена протягом вже декількох мільярдів років.