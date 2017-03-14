Звідки в штаті Вашингтон з’явилися гігантські сухі водоспади

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Водоспад Драй — не єдина пам’ятка на Колумбійському плато. На території площею 40 тисяч кв. км розташовані сотні інших сухих водоспадів, каньйонів без річок (сухих русел), насипів з гравію заввишки з хмарочос, глибоких дірок в гірській породі, які могли би поглинути цілі міські квартали, і незліченні валуни.



Що створило цей ландшафт? Відповідь на це питання знайшов викладач фізики по імені Харлі Бретц. У 1909 році Бретц побачив нову топографічну карту басейну Квінсі — великої області на заході Колумбійського плато. Він одразу звернув увагу на величезний водоспад (дуже схожий на водоспад Драй) на західному краю басейну. Водоспад був більший від Ніагарського, але поруч не було ніяких ознак річки, яка б несла до нього воду.

І тоді Бретц вирішив стати геологом. Він закінчив Чиказький університет і в 1922 році повернувся на схід Вашингтона, щоб поглянути на плато і його долинно-канальний комплекс.

Провівши два польових сезони на Колумбійському плато, Бретц прийшов до висновків, які шокували його самого. Єдино можливим поясненням всіх геологічних утворень регіону була гігантська повінь, ймовірно, найбільша в світовій історії.

Теорія про Міссульску повінь, яка визначила ландшафт Колумбійського плато, зустріла різку критику. Бретц вважав, що повінь сталася під час льодовикового період і «вирізала» на місцевості три паралельних канали на південь від Кордильерского крижаного щита (який покривав Канаду і північ США), наповнила тимчасове озеро розміром з Род-Айленд, яке після висохло, як переповнена ванна, каньйон річки Колумбія. По дорозі паводкові води утворили знаменитий Гранд-Кулі — яр шириною 5 км зі стінами висотою тисячі метрів, створили сотні водоспадів, переносили валуни розміром з автомобілі і навіть невеликі будинки і сформували мережу розгалужених русел.

Річки і струмки такого зробити не могли, стверджував Бретц. Геолог був упевнений, що повінь була такою сильною і масштабною, що ландшафтні утворення сформувалися буквально за одну ніч.

Знадобилося ще два десятиліття, щоб в гіпотезу Бретца повірили інші вчені. Подальші дослідження показали, що 80 або більше повеней вирували на Колумбійському плато в кінці останнього льодовикового періоду.

Окрім того, що щось подібне могло статися під час попереднього льодовикових періодів. А це означає, що найбільш значні структури ландшафту, такі як Гранд-Кулі і водоспади Драй, сформувалися за тривалий період часу, а не за мить ока, як вважав Бретц.