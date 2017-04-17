Башенный кран в аренду

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Рост интереса к высотному строительству породил массу предложений от производителей тяжелой строительной техники. Современное строительство трудно представить без башенного крана, позволяющего справляться с задачей по доставке материалов на определенную высоту. Но зачастую, стоимость подобной техники и расходы на обслуживание, хранение, обучение персонала и получение лицензий оказываются неподъемными для большинства начинающих компаний. Именно поэтому, в последнее время огромнейшим спросом пользуются услуги компаний, предоставляющих подобную технику во временное пользование на основании договора аренды.

Преимущество аренды башенного крана (в сравнении с покупкой) очевидно: за небольшие деньги, заказчик получает не только необходимое оборудование, но и полное техническое обслуживание, а также возможность нанять бригаду опытных крановщиков, работающих в данной сфере в течение многих лет.

Являясь сертифицированным партнером немецкого концерна Liebherr, ООО «Дельта-Груп» в рамках проекта «Аренда Кранов» предлагает клиентам широкий ассортимент современных, высокопроизводительных башенных кранов для удовлетворения различных строительных нужд.

Достоинства башенных кранов Liebherr

Компания «Либхер» – один из ведущих производителей строительной техники. Сегодня башенный кран Liebherr является эталоном крановой техники. Машины от немецкого производителя зарекомендовали себя в качестве приортитетного варианта, проявив лучшие качества в экстремальных условиях, при которых применение иной техники не представляется возможным. Высокая производительность и обширный модельный ряд башенных кранов Liebherr позволяет справляться с любыми поставленными задачами с максимальной оперативностью.

В настоящее время, концерн Liebherr предлагает вниманию строителей краны с поворотной и неповоротной башней. Техника с неподвижной башней используется в условиях высотного строительства для повышения оперативности монтажно-строительных работ, в то время как применение кранов с подвижной башней позволяет расширить возможности использования техники, обеспечивая максимальную универсальность. В зависимости от масштабов и текущего этапа строительства, краны модельного ряда компании Liebherr можно разделить по:

Высоте башни; Грузоподъемности; Предельной мощности; Длине вылета стрелы.

В сравнении с аналогичной техникой от иных производителей, краны «Либхер» могут похвастать рядом существенных преимуществ, обеспечивающих повышенный спрос на подобную технику. В частности, краны Liebherr отличаются:

Минимальным энергопотреблением;

Продуманной модульной конструкцией;

Высокой скоростью и предельной точностью;

Минимальным уровнем шума;

Эргономичным рабочим местом для экипажа;

Ультрасовременными системами безопасности.

Однако, ввиду относительно высокой стоимости, наиболее выгодным вариантом получения техники от компании Liebherr при возникновении необходимости, является аренда крана и возможность проконсультироваться со специалистами по поводу актуальности той или иной модели.

Аренда кранов Liebherr в Украине

В рамках проекта «Аренда Кранов», компания «Дельта-Груп» может предложить широкий выбор крановой техники на выгодных условиях. Из преимуществ аренды стоит выделить:

Идеальное техническое состояние;

Демократичные цены;

Работа по договору аренды;

Профессиональные консультации;

Оперативный монтаж и демонтаж;

Возможность аренды техники без экипажа.

Поскольку география аренды не ограничивается Киевом и Одессой, заказать высокопроизводительный кран может каждый подрядчик, ведущий деятельность на территории Украины! Для получения консультаций достаточно перезвонить по номеру, указанному на сайте проекта «Аренда Кранов» от компании «Дельта-Груп»!