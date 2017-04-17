Башенный кран в аренду

Рост интереса к высотному строительству породил массу предложений от производителей тяжелой строительной техники. Современное строительство трудно представить без башенного крана, позволяющего справляться с задачей по доставке материалов на определенную высоту. Но зачастую, стоимость подобной техники и расходы на обслуживание, хранение, обучение персонала и получение лицензий оказываются неподъемными для большинства начинающих компаний. Именно поэтому, в последнее время огромнейшим спросом пользуются услуги компаний, предоставляющих подобную технику во временное пользование на основании договора аренды.
Преимущество аренды башенного крана (в сравнении с покупкой) очевидно: за небольшие деньги, заказчик получает не только необходимое оборудование, но и полное техническое обслуживание, а также возможность нанять бригаду опытных крановщиков, работающих в данной сфере в течение многих лет.
Являясь сертифицированным партнером немецкого концерна Liebherr, ООО «Дельта-Груп» в рамках проекта «Аренда Кранов» предлагает клиентам широкий ассортимент современных, высокопроизводительных башенных кранов для удовлетворения различных строительных нужд.
Достоинства башенных кранов Liebherr
Компания «Либхер» – один из ведущих производителей строительной техники. Сегодня башенный кран Liebherr является эталоном крановой техники. Машины от немецкого производителя зарекомендовали себя в качестве приортитетного варианта, проявив лучшие качества в экстремальных условиях, при которых применение иной техники не представляется возможным. Высокая производительность и обширный модельный ряд башенных кранов Liebherr позволяет справляться с любыми поставленными задачами с максимальной оперативностью.
В настоящее время, концерн Liebherr предлагает вниманию строителей краны с поворотной и неповоротной башней. Техника с неподвижной башней используется в условиях высотного строительства для повышения оперативности монтажно-строительных работ, в то время как применение кранов с подвижной башней позволяет расширить возможности использования техники, обеспечивая максимальную универсальность. В зависимости от масштабов и текущего этапа строительства, краны модельного ряда компании Liebherr можно разделить по:
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Высоте башни;
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Грузоподъемности;
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Предельной мощности;
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Длине вылета стрелы.
В сравнении с аналогичной техникой от иных производителей, краны «Либхер» могут похвастать рядом существенных преимуществ, обеспечивающих повышенный спрос на подобную технику. В частности, краны Liebherr отличаются:
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Минимальным энергопотреблением;
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Продуманной модульной конструкцией;
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Высокой скоростью и предельной точностью;
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Минимальным уровнем шума;
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Эргономичным рабочим местом для экипажа;
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Ультрасовременными системами безопасности.
Однако, ввиду относительно высокой стоимости, наиболее выгодным вариантом получения техники от компании Liebherr при возникновении необходимости, является аренда крана и возможность проконсультироваться со специалистами по поводу актуальности той или иной модели.
Аренда кранов Liebherr в Украине
В рамках проекта «Аренда Кранов», компания «Дельта-Груп» может предложить широкий выбор крановой техники на выгодных условиях. Из преимуществ аренды стоит выделить:
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Идеальное техническое состояние;
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Демократичные цены;
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Работа по договору аренды;
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Профессиональные консультации;
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Оперативный монтаж и демонтаж;
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Возможность аренды техники без экипажа.
Поскольку география аренды не ограничивается Киевом и Одессой, заказать высокопроизводительный кран может каждый подрядчик, ведущий деятельность на территории Украины! Для получения консультаций достаточно перезвонить по номеру, указанному на сайте проекта «Аренда Кранов» от компании «Дельта-Груп»!