Акула попросила дайвера витягнути з неї ножа (відео)

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Інструктор з дайвінгу допоміг акулі на Кайманових островах, витягнувши у неї з голови 30-сантиметровий ніж. Випадок, відео якого з’явилося в мережі, стався минулого тижня під час занурення групи дайверів поряд з островом Кайман Брак.



Інструктор Бен Джонсон, який супроводжував групу побачив поруч з рифом метрову акулу, яка вела себе незвично, кружляючи на одному місці. Наблизившись, щоб подивитися ближче, дайвер помітив, що з голови акули стирчить ніж, повідомляє Metro.

Складалося враження, що риба просить про допомогу, тому Бен підплив до акулі зверху і обережно дістав ніж з голови тварини.

За словами дайвера, постраждала тварина швидше за все відносилась до виду акул-няньок. Ці акули не небезпечні для людей, так як харчуються в основному молюсками і коралами.

Хто встромив ножа в голову акули, невідомо. Полювання на акул на Кайманових островах з 2015 року заборонене, порушники караються тюремним ув’язненням на строк до чотирьох років і штрафом до 500 тисяч доларів.