Как выбрать шубу: важные критерии подбора

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(Оцініть статтю!)

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Шуба — это обязательный аксессуар в гардеробе любой девушки. Она отлично согревает холодными зимними вечерами и великолепно смотрится в любом месте. Это натуральное изделие, срок эксплуатации которого напрямую зависит от того, как за ним ухаживать. При правильном уходе оно способно верой и правдой служить многие годы. При этом шуба всегда выглядит стильно, так как классика не выходит из моды никогда. Тем не менее важно подобрать именно то изделие, которое идеально подойдёт вам и будет подходить к вашему стилю жизни.

Сколько носится

Начнём с самого важного — срока эксплуатации изделия. Перед покупкой вы должны точно определиться с тем, как часто будете использовать шубу, и сколько вы хотите, чтобы она вам прослужила. Простой пример: шубы от daniel.kiev.ua из норки одни из самых дорогих. Но они могут выдержать более 10 сезонов! Да и внешний вид у таких изделий просто восхитительный. Поверьте, в такой шубке вы точно не останетесь незамеченной. Она сделает вас королевой бала ещё на ковровой дорожке. Конечно, цена у таких изделий от 2000 долларов и выше. Но люди, носящие их, сразу попадают в закрытый клуб богатых и знаменитых.

Само собой, не каждый может себе позволить шубу из норки. Но есть интересная альтернатива. Можно приобрести изделие, сделанное из кусочков. В таком случае цена составит порядка 6000—9000 гривен. Многое зависит от длины. Хотя, внешний вид у подобных шуб на любителя. Намного интереснее смотрятся шубы из мутона.

Шубы из мутона стоят порядка 10—12 тысяч гривен. Они отлично согревают в зимний период, а главное имеют восхитительный внешний вид. Кстати, если для вас главный критерий, сколько сезонов вы проносите вещь, то лучше всего отдать предпочтение шубам из бобра. Пусть их внешний вид не настолько шикарен, но он более чем достоин. Да и 20 сезонов эксплуатации за 12 000 — очень приятное предложение.

Самым недолговечным считается мех зайца. Срок эксплуатации таких изделий около двух лет. К счастью, правильная обработка и эксплуатация способны в значительной мере увеличить этот период.

Теплота

Теперь относительно теплоты. Безусловно, шуба должна хорошо выглядеть, да по-другому и быть не может. Но не менее важно, насколько хорошо она будет греть зимой. Самый теплый мех у северного оленя и медведя. Но шубы из меха этих животных невероятно редки, и цена на них соответствующая.

Хорошо согревает песец. Тоже можно сказать про бобра, куницу, соболя. Норка считается менее тёплой, но будет откровенными, людям которые могут её себе позволить этот параметр интересен в последнюю очередь. Да и зачем, лимузин подвезёт их прямо к двери любого заведения, в которое они захотят попасть. Кстати, горностая и шиншиллу можно причислить к этой же категории. Совсем не греет мех суслика.

Вес

Многих женщин при покупке волнует, насколько легко им будет носить, выбранную вещь. Самыми лёгкими являются шубы из заячьего меха. Норка обладает средней тяжестью, как и кролик. Тяжелее всего вам будет носить изделия из волка, выдры, бобра или песца.

Что влияет на цену шубы, кроме меха

Очень многое зависит от качества выделки. Если обработка проведена правильно, то даже сравнительно недорогой мех будет выглядеть плотным и «пушистым». Также на изделии не должно быть заломов. Особое внимание обратите на швы. Они должны быть аккуратными и малозаметными. Если другое не предусмотрено дизайнерским решением.

Специальный компьютерный набор позволяет подогнать кусочки настолько плотно, что сшитое полотно практически невозможно отличить от цельного куска. Само собой, что цена таких изделий ненамного меньше. Но срок эксплуатации у цельнокроеной шубы гораздо больше.