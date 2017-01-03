Не пропусти
Головна / Відео / Кращі відео 2016 року від GoPro (відео)

Кращі відео 2016 року від GoPro (відео)

в Відео 03.01.2017 6 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Сьогодні екшн-камери GoPro використовуються для того, щоб відобразити широкий спектр подій – від неймовірно екстремальних до неможливо дурних. Тут тобі і польоти в вінгсьютах, і занурення в морські глибини, і спуски по сніжних схилах, і багато іншого.

c96005270277b1be99fde21d866f6005

Офіційний канал GoPro на відеохостингу YouTube представив відео, яке увібрало в себе кращі моменти 2016 року, зафіксовані за допомогою однойменних екшн-камер. У чотирихвилинний ролик увійшли кадри, що демонструють лижника в пустелі, кобру на скейті, руйнівний тайфун «Хайян» і багато іншого.

У минулому році добірка виглядала наступним чином:

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2016, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments