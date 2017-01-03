Кращі відео 2016 року від GoPro (відео)

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Сьогодні екшн-камери GoPro використовуються для того, щоб відобразити широкий спектр подій – від неймовірно екстремальних до неможливо дурних. Тут тобі і польоти в вінгсьютах, і занурення в морські глибини, і спуски по сніжних схилах, і багато іншого.

Офіційний канал GoPro на відеохостингу YouTube представив відео, яке увібрало в себе кращі моменти 2016 року, зафіксовані за допомогою однойменних екшн-камер. У чотирихвилинний ролик увійшли кадри, що демонструють лижника в пустелі, кобру на скейті, руйнівний тайфун «Хайян» і багато іншого.

У минулому році добірка виглядала наступним чином: