Лазолван: особенности и аналоги препарата

Простудные заболевания – настоящий бич современного общества. Простуда постоянно создает для нас опасность не только выбить из своего привычного жизненного графика, но и могут создать множество неприятных осложнений, которые будут вредить нашему организму еще долгий период времени после выздоровления. В медицине кашель никогда не рассматривается как самостоятельная болезнь.

Особенности симптоматики

Это обязательно симптом воспалительного процесса. Сухой кашель, или мокрый, все это – сигнал организма о том, что существует определённая опасность в организме, которая может навредить всему телу. Для лечения простудных заболеваний и снятия симптомов современная фармакология предлагает огромное количество различных препаратов. В частности, речь идет о таких препаратах как Лазолван, Амброксол, Бронхомунал, и так далее. Это если мы конкретно говорим о симптомах, связанных с органами дыхательной системы.

Мы отметили Лазолван в первую очередь неспроста. В последнее время все больше врачей назначают этот препарат, отмечая его эффективность в деле борьбы против простудных заболеваний, против симптоматики простуды. Удобство в применении, легкая переносимость как взрослыми, так детьми, эффективность терапии с этим препаратом, все это позволяет добиваться максимально комфортных условий в лечении и в скорейшем выздоровлении. У многих людей возникает вопрос, что это за препарат, в чем его особенности, и есть ли более дешевые аналоги Лазолвана. Об этом мы и будем говорить в нашем коротком, но интересном обзоре.

Аналоги Лазолвана

В виду того, что этот препарат является достаточно эффективным, его часто назначают и в терапии и в педиатрии. В то же время, достаточно высокая цена не позволяют многим людям приобретать его в своих целях. Поэтому все чаще люди ищут более дешевые аналоги данного продукта, который очень эффективен в лечении кашля. При этом, под аналогами мы подразумеваем такие препараты, которые имеют похожую структуру и похожее терапевтическое воздействие. Наиболее типичные аналоги это Амброксол, который стоит 40 рублей за флакон сиропа в сто миллилитров. Также, похожий аналог – препарат Синекод, Амброгексал, Бронхолити, Амбробене, Беродуал, АЦЦ. Вот часто спрашивают, что лучше – Лазолван или Амброксол? Дело в том, что Амброксол создается в отечественной фармакологии, что значительно снижает его цену.

Единственное отличие Лазолвана от Амброксола – в использовании дополнительных компонентов в составе. Можно сравнить его с обычным парацетамолом и комбигриппом. В комбигриппе просто присутствует помимо обычной дозировку парацетамола в 500 миллиграмм тот же кофеин, множество других компонентов. Они способствуют снятию симптомов простуды, а действующее вещество парацетамола делает свою работу. Поэтому не стоит быть фанатичным всегда покупать только дорогое лекарство, хотя, по отзывам покупателей, Лазолван отлично справляется с поставленными задачами, устраняя симптоматику и снижая воспалительный процесс.

Показания к применению

Препарат можно использовать практически при любых болезнях дыхательных путей. В тоже время, есть список популярных болезней, при которых чаще всего назначаю именно этот препарат.

Бронхиты в острой или хронической форме

Пневмония разной этиологии

Бронхиальная астма

Обуструктивный бронхит

Синусит

Насморк

Евстахиит

В любом случае, отзывы о Лазолване самые положительные. Люди отмечают среди минусов только дороговизну и рост цены в связи с курсами иностранной валюты.