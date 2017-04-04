Навіщо потрібні сонячні батареї для приватного будинку

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Навряд чи можна уявити комфортні умови життя сучасної людини без систем опалення і кондиціювання, побутових приладів (холодильники, чайники, мікрохвильові печі), телевізора і комп’ютера, що працюють на електричній енергії.

У приватному будинку крім перелічених приладів людині потрібен насос для водопостачання, септик, охоронна сигналізація, система безпеки котла опалення та багато іншого. Електрична енергія стала невід’ємною частиною нашого життя і значення її можна зрозуміти тільки при її відсутності.

Вибір сонячних батарей

Сучасні сонячні батареї ефективні в будь-який час року. Обов’язковою умовою для їх роботи є наявність безхмарного ясного неба і прямого попадання сонця на поверхню. У похмуру погоду вироблення електричної енергії також не припиняється, але продуктивність сонячних батарей різко знижується.

Для того щоб отримана електрична енергія могла бути використана споживачем, разом з сонячними батареями необхідно выбрать сетевой инвертор на huawei.energy та акумуляторні батареї. Такий комплект можна сміливо назвати сонячною електростанцією. З його допомогою можна не тільки отримувати електрику, але і накопичувати її і використовувати в міру необхідності. Обладнання підбирають залежно від потреб споживача, і від того, які саме електричні прилади надалі будуть працювати за рахунок одержаної електричної енергії.

Слід зазначити, що в даний час вартість одиниці виробленої енергії за допомогою сонячних батарей коштує недешево, в середньому 5 грн за 1кВт, що приблизно в п’ять разів дорожче, ніж електрична енергія в централізованих електричних мережах.

Тому вести мову про встановлення сонячних батарей з метою економії коштів на оплату енергоресурсів в даний час не має сенсу. Втім, в подальшому, при зниженні вартості обладнання отримання електрики за допомогою сонця напевно буде коштувати набагато дешевше. Але поки це питання майбутнього.

Як вибрати обладнання?

Підбір обладнання для встановлення сонячних батарей в приватному будинку починають з визначення переліку електричних приладів, використання яких в подальшому планується. Потім цей перелік ретельно аналізується з метою пошуку альтернативи кожному електричного приладу. Наприклад, електричний чайник можна замінити нагріванням води на газовій конфорці, що працює на зрідженому паливі, воду для господарських потреб і душа підігрівати за допомогою сонячних колекторів, а без освітлення, охоронної сигналізації та енергозалежною системи автоматичного контролю над роботою газового котла обійтися не вдасться.

Залишивши в переліку тільки необхідний мінімум, розраховують потребу в електричній енергії і потім підбирають сонячні батареї відповідної потужності.

Термін служби сонячних панелей по завіреннях виробників становить не менше 25 років.

Інвертор

Другим невід’ємним елементом сонячної електростанції є інвертор.

Акумуляторні батареї

Акумуляторні батареї можна назвати «вузьким місцем» сонячної електростанції. Виробники заявляють термін служби акумулятора 10 років, обмовляючи при цьому кількість циклів повного розряду, виробивши які акумулятор приходить в непридатність набагато швидше.

На ділі в дачному будинку акумуляторну батарею доведеться міняти вже через 3-4 роки експлуатації. Для комфортного проживання однієї батареї недостатньо. Як правило, акумуляторів встановлюють 2 або навіть 3. Через 3-4 роки експлуатації акумулятори доведеться замінити. Цей період може бути коротшим або довшим, все залежить від циклів повного розряду акумуляторних батарей.

Що вигідніше — генератор або сонячні батареї

Вартість сонячної електростанції перевищує вартість рівного їй по потужності рідкопаливного генератора. Але для отримання електричної енергії за допомогою сонячних батарей ніяких додаткових витрат, крім витрат на придбання обладнання, не потрібно.

Для роботи генератора потрібне паливо, вартість якого низькою назвати неможливо. При приблизному підрахунку вартість одного Вт електроенергії, отриманого за допомогою сонця в 1,8 разів нижче вартості одиниці електричної енергії, одержаної при спалюванні рідкого палива.

Коли і де потрібно використовувати батареї?

Установка сонячних батарей необхідна там, де немає можливості підключення до електричних мереж. Вибираючи між генератором і сонячною електростанцією, перевагу потрібно віддавати останній.

Установка сонячної електростанції не вирішить всі питання електропостачання. Так, наприклад, опалювати будинок за допомогою отриманої електроенергії навряд чи комусь буде по кишені, але забезпечити безперебійну роботу газового котла на ЗВГ доступно кожному.