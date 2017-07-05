Плетеные корзины от LaCharme лучше любой вазы!

Практичность корзины с цветами уже оценили многие девушки, ставшие счастливыми обладательницами такого подарка. Безусловно, лукошко выглядит оригинально, оно дополняет собой красоту срезов и надежно их фиксирует внутри. С таким букетом можно пожаловать на самый грандиозный и пышный праздник с уверенностью, что ваши цветы заметят, и они с легкостью простоят весь день, не требуя к себе внимания.
Срезы в корзине – ваша забота о получателе и оригинальный подход к подаче сюрприза
Почему цветы в лукошке – это удобный, практичный вариант оформления подарка и чем он лучше классической охапки срезов?
- внутри корзинки есть специальная губка, в которой можно расположить срезы как угодно, задав им желаемое направление. Флористы создают потрясающие работы с такой основой, действительно сложные и необыкновенные;
- цветочной корзине можно задать любой объем. Пышную шикарную композицию вы смело можете преподнести молодой паре в день свадьбы, родителям в честь юбилея или порадовать девушку на свидании;
- корзинами можно украсить праздник, на который приглашено большое количество гостей. Живые декорации добавляют престижа помещению;
- лукошко – отличная основа для объединения редких и совершенно разных сортов. В ней можно скомбинировать полевые растения, сухоцвет, роскошные розы, добавить больше зелени или создать композицию в определенном стиле;
- корзинка устойчива на любой поверхности. При необходимости ее можно поставить на пол, рабочий стол или сидение автомобиля;
- уход за цветами нетруден и доступен каждому – просто нужно подливать свежую воду внутрь корзины, чтобы цветы стояли как можно дольше.
Флористы LaCharme подберут для вас ту композицию, которая идеально подойдет вашему мероприятию и конкретному человеку.
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В нашем каталоге можно посмотреть и купить цветы в корзине от наших талантливых и опытных флористов, которые знают о цветах всё, потому создают такие потрясающие работы. У нас вы выберете букет для родителей, сестры, супруги, подруги и коллеги, для ребенка и вообще на любой праздник, причем в любом количестве! Поздравляя родных женщин с 8 марта или днем матери, редкий мужчина обходится лишь одним букетом. У нас вы выберете несколько разных композиций, ориентируясь на вкус, возраст, характер получателя и повод для вручения подарка.
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