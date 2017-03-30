В Іспанії знайшли страшного двоголового мутанта (відео)

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Лухан Еролес з Іспанії мало не збожеволіла, коли на власному подвір’ї натрапила на страшне створіння з двома головами. Але при найближчому вивченні огидний монстр виявився гусеницею винного бражника.



Довжина «страшної істоти» становила приблизно 10 см. Тварина була схожа на змію, тільки замість хвоста у неї була друга голова. За словами Еролес, чудовисько «прикрашало» три очі і химерна луска.

Жінка взяла себе в руки, зняла «мутанта» на відео і виклала кілька роликів на «Фейсбуці». Пости Еролес переглянули понад 20 млн разів, а кількість лайків досягла десятків тисяч.

У ЗМІ істоту порахували двоголовою змією, але деякі користувачі припустили, що на відео — величезна гусениця. Еролес погодилася, що побачений нею представник фауни, дійсно, дуже нагадує гусеницю винного бражника.



Метелики виду бражник винний водяться в Європі і Азії. Відомо, що гусениці винного бражника можуть досягати в довжину 7,5 см. Представники виду активні вночі і рідко потрапляють у поле зору людини.