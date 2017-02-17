У Мексиці з-під води з’явився 400-літній храм (відео)

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З надр штучного озера, створеного в 1962 році в мексиканському штаті Оахака, знову з’явився 400-літній храм, споруджений домініканськими ченцями. У XVII столітті вони принесли християнство на місцеву землю. Церква занурилася під воду в середині XX століття після створення водосховища.



Стародавня споруда прекрасно збереглася. Церква вперше почала показуватися з-під води кілька років тому, коли на озері встановили греблю імені Беніто Хуареса.

В останні роки в регіоні почастішали посухи, в результаті яких штучне водосховище почало міліти. Мексиканська влада не виключає, що в один прекрасний день храм стане місцевою визначною пам’яткою, відкритою для туристів.