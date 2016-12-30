Запчасти для техники John Deere

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Украина является одним из самых крупных экспортёров зерновых культур в мире. Уникальные природные ресурсы позволяют нам с минимальными затратами выращивать пшеницу, гречку, кукурузу и другие сельскохозяйственные культуры. Тем не менее одного чернозёма и благоприятного климата недостаточно, чтобы занять первую позицию. Для этого необходимо внедрять в агропромышленный комплекс новые технологии как в организации, так и в самом производстве.

Усовершенствованные стандарты менеджмента дадут возможность в разы увеличить урожайность. При этом не стоит забывать о правилах хранения и транспортировки. Если сделать всё правильно, то в ближайшие пять лет каждый фермер сможет приумножить свои доходы.

Продажа зерна за границу и на внутренний рынок позволяет зарабатывать хорошие деньги, при условии, что труд будет иметь максимальную производственную эффективность. В качестве примера возьмём обычную кукурузную жатку. Без этой сельскохозяйственной техники не способно обходиться ни одно узкоориентированное домашнее хозяйство. Поэтому к её покупке необходимо отнестись ответственно.

От того, насколько качественно кукурузная жатка будет выполнять свои задачи зависит, конечный объём собранного зерна. Стоит признать, что низкокачественное оборудование приводит к значительным производственным потерям. В результате вы собираете на 15—20 процентов меньше того, что могли бы. Именно поэтому лучше сразу приобрести жатку, сделанную хорошей компанией с соблюдением всех стандартов и использованием новейших технологий. Отличным примером в данном контексте будет техника компании John Deere.

Её история насчитывает около 200 лет, и это не шутка. Компания была основана в 1837 году. Сейчас её оборот составляет порядка 40 миллиардов долларов. Поэтому если вы хотите получить технику, которая будет служить вам десятилетиями без поломок, то нужно брать именно жатку John Deere. Точнее, она является аксессуаром к сельскохозяйственным машинам этого бренда, но её обслуживание может быть весьма дорогим. К счастью, в Украине есть предприятие, которое занимается производством деталей для техники компании «Джон Дир». Просто заходите на www.agro-line.com.ua/zhatka-kukuruznaya и покупайте усовершенствованные детали для жаток, комбайнов и другого оборудования.

Запчасти от компании «Агролайн» для техники John Deere

Главным преимуществом компании «Агролайн» является то, что она производит детали не просто для замены, а для усовершенствования уже имеющегося оборудования. В некоторых случаях они позволяют увеличить эффективность на 30—40 процентов. Хотя это не предел. При установке новых элементов на комбайны John Deere 9500 и 9600 удалось добиться прироста в 60%.

Любопытно, что при основании компании руководству приходилось выбирать из двух сфер деятельности: перепродажи и собственного производства. Выбор второго пути привёл к созданию качественных запчастей, которые способны обеспечить реальный прирост эффективности.

В качестве примера можно взять вальцы на жатке JD-892, если их заменить на усовершенствованные, то изменится алгоритм работы устройства. Дело в том, что обновлённые детали сначала отрывают кочан, а уже потом измельчают стебель. Как результат вы получаете:

низкие затраты на топливо,

нивелирование перегрузки редуктора реверса наклонной камеры,

длительный срок эксплуатации.

Последнего удаётся добиться за счёт специального покрытия вальцов. Приятным бонусом идёт простота конструкции, благодаря чему можно быстро и без трудностей осуществить монтаж. Конечно же, на сайте есть много и других усовершенствованных запчастей.