Защитный экран для дисплея Xiaomi Redmi

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Redmi Note 3, один из самых классных смартфонов среднего ценового диапазона по цене бюджетной серии. Устройство было оценено и является истинным эталоном соотношения цены и качества для смартфонов. Хотя вы можете найти другие смартфоны в том же ценовом диапазоне с похожими функциями, Redmi Note предлагает больше, за это пользователи и ценят эту модель.

Redmi Note 3 предлагает такие отличительные характеристики, как батарею большой емкости 4050 мАч, дисплей Sunlight, чипсет Qualcomm 650, основную камера 16MP и датчик отпечатков пальцев, не забывая о сплошной металлической конструкции корпуса. Тем не менее, многие жаловались на Redmi Note 3, которые были немного разочаровывающими. Например, устройство оснащено несъемным аккумулятором, гибридным устройством с двумя SIM-картами или устройством хранения, отсутствующей быстрой зарядкой.

Что ж, в целом, мы уверены, что мало кто захочет заменить аккумулятор в новом телефоне. Поскольку телефоны меняют чаще, чем производят замены батарей. Во-вторых, лицензия на опцию быстрой зарядки ударит по ценам, и потребители, наконец, понесут расходы на устройстве. Дисплей на Redmi Note 3 определенно прочен и устойчив к царапинам, но все же мы рекомендуем использовать дополнительную защиту его дисплея — защитное стекло для Ксяоми .

Протектор экрана, изготовленный из прозрачного закаленного стекла, прошедшего специальную обработку защитит ваше устройство от царапин и других повреждений при случайном падении.

Защитное стекло для Xiaomi Redmi имеет толщину 0,3 мм и круглые края, при этом сохраняя экран ясным и четким. Производится такой протектор из реального закаленного стекла, изготовленного в Японии, который защищает оригинальный экран от разрушения, с ведущей твердостью 9H, чуть ниже алмаза с твердостью 10H. Обеспечивает высокую четкость изображения.Округленный край предназначен для обеспечения гладккости Xiami Redmi 3 телефона, а также улучшение сопротивления чипа.

Олеофобное покрытие предотвращает чрезмерную дактилоскопию и масляные пятна, и делает протектор легким для очистки. Стекло легко устанавливается на телефон без каких-либо пробелов или пузырей, сохраняя чувствительность сенсорного экрана без изменений. Противоскользящее защитное стекло для Сяоми сделано для защиты вашего телефона — если телефон падает или получает сильный удар, закаленное стекло разбивается на мелкие кусочки, которые держатся вместе, делая его более безопасным для пользователей.