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Земля в 4K (відео)

в Відео 21.02.2017 102 пер.

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Трохи більше місяця тому космічний центр імені Джонсона виклав на youtube ролик, змонтований з кадрів, знятих з борту МКС за допомогою 4K UHD камери і супроводжений коментарем астронавта Джеффа Вільямса.

І ось, в мережі з’явилася його, так сказати, розширена версія. Вона триває цілих 59 хвилин. Можна побачити проліт МКС над Сахарою, Північною і Південною Америкою, Аравійський півострів і багато інших земних куточків. Так що бажаючі помилуватися красою планети з висоти 400 кілометрів можуть заварювати чай, включати свою улюблену музику, розкривати відео на весь екран і насолоджуватися.

 
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