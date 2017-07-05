14 образів, як можна носити жіночі сліпони

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Жіноча мода стає демократичною — і це прекрасний тренд. Хто б міг подумати, що леді стануть поєднувати романтичні сукні з кросівками, а діловий костюм з кедами!

У жіночому гардеробі з’являється більше практичного і зручного взуття, в якому легко вести машину, комфортно ходити пішки, і яка дозволяє ніжки не втомлюватися до вечора після численних зустрічей і пересувань. Сліпони — саме таке взуття. Вони стильні і універсальні. З ними можна створити величезну кількість образів, а головне — у вас ніколи не виникне питання, з чим носити жіночі сліпони, придбані у fashion-girl.

З історії сліпонів

За появу цього взуття ми повинні подякувати засновнику бренда Vans — Полу Ван Дорену. В 1977 році він розробив зручне взуття для серфінгу під назвою slip-ons (від англ. Slip-ons — безшнурівки). Вони представляли собою подобу кед без шнурків, але з еластичними вставками з боків. Сліпони користувалися популярністю в Каліфорнії у спортсменів, але за межі США їх слава так і не вийшла.

Новий виток популярності до сліпонів прийшов на 1982 рік. У фільмі «Швидкі зміни в школі Ріджмонт-Хай» герой Шона Пенна хизувався сліпонами в чорно-білу шашечку. Молодь була зачарована цим взуттям, і в 80-е сліпони почали користуватися скаженою популярністю.

Полу Ван Дорену довелося розробити версію жіночих сліпонів, щоб охопити більшу аудиторію. Жіночі моделі були яскравими і недорогими, тому дівчата із задоволенням їх розкуповували.

Спочатку 21 століття сліпони носили представники різних суб-культур, начебто скейтерів і емо. Але буквально декілька років тому їх почали масово носити fashion-блогери, і практично кожен другий відомий взуттєвий бренд став випускати таке взуття.

Сліпони повинні бути легкими і зручними в носінні, тому їх намагаються шити з практичних матеріалів. це:

бавовна;

парусина;

денім;

шкіра;

замша.

Перші три варіанти призначені для теплої погоди, в таких неспекотно навіть влітку. Шкіряні та замшеві сліпони можна носити всю осінь, аж до перших морозів. Також сліпони можуть відрізнятися товщиною гумової підошви. У цьому сезоні особливо актуальні моделі на платформі.

Кольорове розмаїття сліпонів вражає уяву: однотонні, кольорові, спринт — кожна модниця зможе підібрати ідеальну пару. Універсальними вважаються чорні сліпони, їх можна носити цілий рік. Також популярні моделі з декором. Це можуть бути стрази, паєтки, хутро, металевий носок і інші елементи.

З чим носити сліпони

З брюками і джинсами

Не всі фасони брюк і джинсів будуть добре поєднуватися зі сліпонами. Найбільш стильно це взуття виглядає з такими моделями: джинси-скіни, брюки-дудочки, вузькі брюки довжиною до середини щиколотки.

Зі спідницями

Стильний міський спосіб для дівчат зі стрункими ніжками — поєднання міні-спідниці, футболки з принтом або цитатою і сліпони на невеликій платформі. Спідниці-міді та максі з мережива, шовку та інших вечірніх тканин чудово поєднуються зі сліпонами. Мікс casual-взуття та ошатної спідниці підійде для роботи, побачення і відвідування різних fashion-заходів.

Яскравим принтованим спідниці обов’язково поєднуйте з однотонним взуттям. Якщо ви любите яскравий одяг — придбайте білі сліпони, вони будуть незамінні влітку.

З сукнями

Сліпони чудово підходять під трикотажні сукні, як з обтягуючим, так і з вільним силуетом. Виходить практичний повсякденний образ для прогулянок і неформальних зустрічей. Але якщо ви не боїтеся експериментувати — спробуйте взути сліпони з романтичним платтям baby-doll або навіть коктейльних сукнів.

З шортами

Улюблене поєднання модниць — шорти і сліпони. В такому міксі шортики можуть бути виконані з будь-якого матеріалу: шкіри, деніму або шовку. Як верх використовуйте базові футболки, кроп-топи і сорочки.

З комбінезоном

Трендовий джинсовий комбінезон ідеально поєднується зі сліпонами. Під нього можна надіти сорочку, бавовняну футболку або тільник.

Сліпони і верхній одяг

Сліпони можна носити, поки на вулиці сухо і немає снігу. Відповідно, це взуття буде нерозумно виглядати з шубою, пуховиком або дублянкою. З огляду на те, що носити їх потрібно на босу ногу. Сліпони добре поєднуються з косухами і жакетами. У прохолодні дні поєднуйте сліпони з тренчем або пальто-oversize.