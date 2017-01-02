4 этапа изготовления полиграфической продукции

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Дизайнеры, фотографы и других специалисты непосредственно влияют на сложный процесс изготовления полиграфической продукции всех видов. Полиграфия в Киеве по количеству полиграфических компаний набирает обороты. Как известно на качество полиграфической продукции влияет и технология печати и сорт используемых материалов. Полиграфия в Киеве делится на некоторые виды, каждый их которых наделен как преимуществами, так рядом недостатков. Здесь выбор остается за клиентом.

Итак, рассмотрим основные этапы изготовления полиграфической продукции:

Разработка полиграфического дизайна

Опытные специалисты, прежде чем приступить к работе интересуются, что же хочет все-таки получить заказчик в конечном итоге.

Высококвалифицированные профессионалы превращают полиграфическую продукцию в хорошо продуманную композицию из ярких динамичных и подвижных образов, соответствующих общим зрительным и креативным замыслам с изяществом и художественным вкусом.

Создание архивных материалов из богатой коллекции фотографий и клипартов помогают существенно расширить профессиональный диапазон.

Материалы и особенности технологии

Применение специалистами навыков и знаний в области полиграфической технологии.

Заказчик определяет и озвучивает основные характеристики конечного продукта:

-объем,

-плотность,

-цвет.

Мастер в ходе разговора индивидуально с каждым клиентом, согласно поставленным требованиям к конечному продукту, советует и помогает определиться с выбором:

-типа продукции;

— характеристик заказываемой продукции;

— материалов (использование различных видов бумаги: для листовок, буклетов, обложек каталогов или применение лаков и ламинирования);

-технологии производства.

Если речь идет об офсетной печати, то сначала верстальщиками проводится разработка чернового варианта окончательного продукта, т.е. макета. Это происходит путем подбора фотографий и проверки их качества, а также в случае надобности выполнением коррекции цветов изображения. Такая процедура выполняется для соответствия картинок и оборудования, на котором будет производиться печать.

Секреты печати

Офсетная печать — самый распространенный классический способ печати полиграфической продукции на всевозможных форматах бумаги. К достоинствам такого способа можно отнести прекрасное сочетание низкой цены изготовленного продукта с приличным качеством печати. Офсетная печать выполняется путем использования различных пленок и нанесения по очереди цветов. От того на сколько добросовестно будет выполнен процесс прикладки будет зависеть качество напечатанной продукции. Данная технология используется при заказах тиражом не менее 500 экземпляров.

Цифровая печать – наличие огромного выбора цифрового оборудования позволяет осуществить тираж рекламных материалов небольших по величине форматов с применением фотопроб. С помощью современных компьютерных программ для цифрового оборудования можно при желании получить точное изображение даже офсетной печати.

Тонкости послепечатья

Применение современного печатного, резательного, фальцевального оборудования, машин для ламинирования, брошюровщика и другой техники, позволяет получить, готовую продукцию, например флаеры здесь, респектабельного вида.

А обеспечить высокое качество полиграфической продукции в Киеве Вам поможет компания «CITY-KIEV PRINT».