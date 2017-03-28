5 дивовижних явищ в Сонячній системі (відео)

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(Оцініть статтю!)

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Явища, які на Землі виглядають як щось само собою зрозуміле, на інших планетах можуть виявитися чимось зовсім іншим.

Канал RealLifeLore зібрав і оцінив п’ять дивовижних явищ, які ніколи б не сталися на нашій планеті (принаймні такою, якою ми її знаємо), але на інших відбуваються досить часто.

За прикладом далеко ходити не треба, оскільки навіть планети Сонячної системи, ще так мало вивчені вченими, можуть продемонструвати абсолютно приголомшливі картини, якщо людина коли-небудь зможе відвідувати їх як туристичні об’єкти. Деякі планети так близько підходять до Сонця, що гірські породи розплавляються і відлітають в атмосферу, у результаті чого періодично з неба падає дощ з каменів. Океани на інших в 11 разів глибше земних, через що лід переходить у форму модифікації «лід-7». Десь випадкового гостя чекають вітри, що дмуть з такою швидкістю, що з їх допомогою можна облетіти навколо Землі за годину, якщо не брати до уваги те, що газовий потік повний… скла, який спікається частинки силікатів.

Можливо, найбільш інтригуючим в списку є згадка супутника Сатурна Титану. Гіпотетично, порівняно невеликий Титан може постачати всю нашу планету виробничими запасами природного газу протягом кількох поколінь! А ось його брат, Енцелад, може бути придатний для життя або, принаймні, містити сліди живих істот минулого, що грає людству тільки на руку.