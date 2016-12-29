Астрономи назвали параметри орбіти Планети Х

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Астрономи з Єльського університету (США) привели свої оцінки параметрів траєкторії потенційної Планети Х.

Велика піввісь орбіти Планети Х становить 654 астрономічних одиниці, ексцентриситет (параметр відхилення траєкторії від окружності) — 0,45, нахилення орбіти — 30 градусів. Небесне тіло, за оцінками вчених, в 6-12 разів важче Землі.

До своїх висновків учені прийшли, провівши комп’ютерне моделювання методом Монте-Карло. Воно дозволило відстежити еволюцію Сонячної системи до її сучасного стану, враховуючи присутність Планети Х.

Про можливе виявлення за межами орбіти Плутона великого небесного тіла вчені повідомили у середині січня 2016 року. Потенційна дев’ята планета системи обертається навколо Сонця по витягнутій траєкторії (і в похилій щодо площини орбіти Землі) з періодом в 15 тисяч років, а за своїми фізико-хімічними властивостями нагадує Нептун.