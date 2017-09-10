Что можно узнать о новостройках в Броварах на форумах о недвижимости?

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Уже очень давно форумы считаются наиболее доступным и надёжным источником информации о недвижимости. Отзывы инвесторов сегодня выступают своеобразным маркером качества для новостроек. И на рынке недвижимости Киевской области в этих отзывы особо выделяют новостройки в Броварах. Этот городок по праву считается одним из наиболее развитых среди всех городов-спутников столицы. Уровень развития инфраструктуры, по словам специалистов, практически не уступает киевскому. В то же время близость к природе делает атмосферу там поистине уникальной. Три огромных парка и прекрасный сосновый лес вблизи города — повод для гордости местных жителей.

В списке новостроек Броваров особняком стоит ЖК «Лесной квартал» и отзывы о нём. Этот масштабный проект компании «Альянс Новобуд» называют лучшим среди всех ЖК комфорт-класса в регионе. Для Броваров «Лесной квартал» — не первый опыт сотрудничества с этим застройщиком. Совсем недавно был закончен и сдан в эксплуатацию ЖК бизнес-класса «Зеленый квартал». И, судя по большому количеству позитивных отзывов, проект получился удачным.

Что же говорят о строящемся в Броварах «Лесном квартале» на форумах? ЖК представляет собой 9 жилых домов, 4 из которых уже введены в эксплуатацию. В основе всех построек лежит монолитно-каркасная технология. Это гарантирует зданиям надёжность и долговечность. При строительстве используются экологически чистые материалы —кирпич, минеральная вата. Среди преимуществ этого ЖК инвесторы выделяют грамотный подход к его техническому оснащению. В отличие от многих других новостроек, инженеры предусмотрели относительную независимость обитателей ЖК от коммунальной системы Броваров: в «Лесном квартале», по отзывам, построена автономная котельная.

Также у жителей Броваров и «Лесного квартала» в цене, судя по отзывам, и другая их особенность — близость к столице. До станции метрополитена «Лесная» прямо от ЖК можно доехать всего за 15-20 минут по современной шестиполосной трассе. Также рядом с «Лесным кварталом» находится удобная транспортная развязка. По словам инвесторов, такой транспортной доступностью могут похвастаться далеко не все районы столицы, не говоря уже о городах-спутниках.

Не менее важным преимуществом новостроек в Броварах (в том числе и «Лесного квартала») является цена квартир, также обсуждаемая на форумах. Не секрет, что недвижимость в Киеве в стоит довольно дорого из-за престижности столичных квартир. Жильё в Броварах в целом и в «Лесном квартале» в частности может похвастаться существенно более низкими ценами. По отзывам, компания-застройщик также предлагает рассрочку 0% с первым взносом от 10%, что делает данный объект ещё более привлекательным для инвесторов.

Однако перечень новостроек Броваров нельзя считать полным без рассказа о ЖК «Крона Парк». Отзывы о нём уже можно встретить на порталах о недвижимости, даже несмотря на то, что информация о старте продаж появилась не так давно. «Будущее украшение Броваров» — так «Крона Парк» уже называют на форумах инвесторы. И вряд ли кто-то может упрекнуть их в завышенных ожиданиях. По замыслу проектировщиков, этот ЖК объединит лучшие наработки и опыт предыдущих строительств. Расположенный в живописном уголке Броваров, «Крона Парк», по отзывам, будет находиться в 5 минутах ходьбы от соснового леса. Состоять он будет из нескольких домов средней этажности, также построенных на основе монолитно-каркасной технологии. Вместе с тем, на территории ЖК ожидается строительство крытого наземного паркинга и собственной автономной котельной.

Внимательные инвесторы также подметили ещё один факт, благодаря которому этот ЖК сможет считаться первым в своём роде в Броварах. Уникальной особенностью «Крона Парка» станет собственный «лесной» парк площадью около 4 гектаров. Парк будет разбит на зоны отдыха, где каждый сможет найти занятие себе по душе.

Традиционным для новостроек Броваров преимуществом ЖК «Крона Парк» станут демократичные цены квартир, о чём также сообщают на форумах. Более того, по случаю начала продаж стоимость первых квартир будет стартовать от 10075 грн за квадратный метр. На тематических порталах Броваров в темах о ЖК «Крона Парк» эта новость о ценах, судя по отзывам, вызвала большой интерес.

Подводя итоги сказанного, можно сказать, что рынок недвижимости Украины продолжает развиваться. И качественное жильё пригородов столицы становится своеобразным драйвером для этого развития. А инвесторы, в свою очередь, становятся основным критиком, который по достоинству оценивает лучших представителей рынка.