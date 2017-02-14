Домашняя зарядная станция для автомобиля

Компания АвтоЭнтерпрайз, заботясь о комфорте своих клиентов, предлагает удобные компактные домашние зарядки для электромобилей. Если Вы живёте в частном доме или имеете личный гараж — это отличное решение для электрокара. Домашняя зарядка для электрокара имеет ряд преимуществ:
- Это Ваша личная зарядка, к которой всегда есть доступ. Для начала работы необходимо всего лишь подключить её к порту
- Возможность выбора места установки для Вашего комфорта
- Установка внутри или снаружи помещения
- Компактность установки
Такая зарядка позволит сэкономить драгоценное время, ведь с ней нет нужды искать ближайшую станцию к дому, оставлять автомобиль на улице или ждать свободный порт. Вы сами контролируете свою зарядку.
Характеристики домашних зарядных станций АвтоЭнтерпрайз:
Время полной зарядки:
- Tesla Model S — от 3 до 8 часов
- Nissan Leaf — от 2 до 3 часов
- Toyota RAV4 EV — от 2 до 4 часов
- Smart Fortwo EV — от 2 до 5 часов
Технические характеристики:
- Настенная конфигурация
- Одна точка для заряда
- Свободный доступ
- Диапазон мощности: 1?10 кВт
- Отсутствие напряжения на носу при отключенном устройстве от автомобиля
- Напряжение питания 220\240 В
- Длина кабеля: 5 м
- Стандарт J1772
- Настройка согласно вашим требованиям
- Установка внутри/вне помещений
- Температура эксплуатации от -25 °C до +50 °C
- Класс защиты от проникновения: IP54
- Класс защиты от механических воздействий: IK10
- Водостойкая и ударопрочная конструкция
Электрозаправки «АвтоЭнтерпрайз» спроектированы переносить такие жесткие условия использования без перегрева и, следовательно, без риска возгорания. Стоимость домашней зарядки — 9 500 грн.
Установите дома зарядку для своего электромобиля — создайте комфорт вместе с “АвтоЭнтерпрайз”.