Домашняя зарядная станция для автомобиля

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оцінок, середнє:из 5)

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Компания АвтоЭнтерпрайз, заботясь о комфорте своих клиентов, предлагает удобные компактные домашние зарядки для электромобилей. Если Вы живёте в частном доме или имеете личный гараж — это отличное решение для электрокара. Домашняя зарядка для электрокара имеет ряд преимуществ:

Это Ваша личная зарядка, к которой всегда есть доступ. Для начала работы необходимо всего лишь подключить её к порту Возможность выбора места установки для Вашего комфорта Установка внутри или снаружи помещения Компактность установки

Такая зарядка позволит сэкономить драгоценное время, ведь с ней нет нужды искать ближайшую станцию к дому, оставлять автомобиль на улице или ждать свободный порт. Вы сами контролируете свою зарядку.

Характеристики домашних зарядных станций АвтоЭнтерпрайз:

Время полной зарядки:

Tesla Model S — от 3 до 8 часов

Nissan Leaf — от 2 до 3 часов

Toyota RAV4 EV — от 2 до 4 часов

Smart Fortwo EV — от 2 до 5 часов

Технические характеристики:

Настенная конфигурация

Одна точка для заряда

Свободный доступ

Диапазон мощности: 1?10 кВт

Отсутствие напряжения на носу при отключенном устройстве от автомобиля

Напряжение питания 220\240 В

Длина кабеля: 5 м

Стандарт J1772

Настройка согласно вашим требованиям

Установка внутри/вне помещений

Температура эксплуатации от -25 °C до +50 °C

Класс защиты от проникновения: IP54

Класс защиты от механических воздействий: IK10

Водостойкая и ударопрочная конструкция

Электрозаправки «АвтоЭнтерпрайз» спроектированы переносить такие жесткие условия использования без перегрева и, следовательно, без риска возгорания. Стоимость домашней зарядки — 9 500 грн.

Установите дома зарядку для своего электромобиля — создайте комфорт вместе с “АвтоЭнтерпрайз”.