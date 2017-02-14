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Домашняя зарядная станция для автомобиля

в Авто 14.02.2017 110 пер.

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Компания АвтоЭнтерпрайз, заботясь о комфорте своих клиентов, предлагает удобные компактные домашние зарядки для электромобилей. Если Вы живёте в частном доме или имеете личный гараж — это отличное решение для электрокара. Домашняя зарядка для электрокара имеет ряд преимуществ:

  1. Это Ваша личная зарядка, к которой всегда есть доступ. Для начала работы необходимо всего лишь подключить её к порту
  2. Возможность выбора места установки для Вашего комфорта
  3. Установка внутри или снаружи помещения
  4. Компактность установки

Такая зарядка позволит сэкономить драгоценное время, ведь с ней нет нужды искать ближайшую станцию к дому, оставлять автомобиль на улице или ждать свободный порт. Вы сами контролируете свою зарядку.

1-14-02-2017-600-849

Характеристики домашних зарядных станций АвтоЭнтерпрайз:

Время полной зарядки:

  • Tesla Model S — от 3 до 8 часов
  • Nissan Leaf — от 2 до 3 часов
  • Toyota RAV4 EV — от 2 до 4 часов
  • Smart Fortwo EV — от 2 до 5 часов

Технические характеристики:

  • Настенная конфигурация
  • Одна точка для заряда
  • Свободный доступ
  • Диапазон мощности: 1?10 кВт
  • Отсутствие напряжения на носу при отключенном устройстве от автомобиля
  • Напряжение питания 220\240 В
  • Длина кабеля: 5 м
  • Стандарт J1772
  • Настройка согласно вашим требованиям
  • Установка внутри/вне помещений
  • Температура эксплуатации от -25 °C до +50 °C
  • Класс защиты от проникновения: IP54
  • Класс защиты от механических воздействий: IK10
  • Водостойкая и ударопрочная конструкция

Электрозаправки «АвтоЭнтерпрайз» спроектированы переносить такие жесткие условия использования без перегрева и, следовательно, без риска возгорания. Стоимость домашней зарядки — 9 500 грн.

Установите дома зарядку для своего электромобиля — создайте комфорт вместе с “АвтоЭнтерпрайз”.

 
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