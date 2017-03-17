Дорога між 20 метровими сніговими стінами (фото)

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Думаєте, що у снігоприбирачів в містах важка робота? У японській префектурі Тояма дорожні команди прокопують гірські дороги у сніговій товщі заввишки понад 20 метрів.



Зрозуміло, «Сніговий каньйон», який ви бачите на фотографії, не підтримується на щоденній основі. Як пояснює Джастін Нобель, дорогу прокладають на початку березня. Спочатку відправляють один бульдозер, який прокладає по товщі перший слід, орієнтуючись по GPS і супутникам, щоб намітити дорогу, яка прихована за 20 метрами снігу. А потім за справу беруться інші бульдозери, траншеєкопачі і роторні снігоочисники.

Звичайно, «Сніговий каньйон» викопують лише раз по весні, а міста і селища навколо чистять дороги цілий рік, адже в цій місцевості розташовано місто Токамачі, найбільш засніжене місто в Японії, де за зиму випадає близько 10 метрів снігу. Тим не менш, дороги там завжди чисті.











